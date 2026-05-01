Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Invertir el próximo mes permite obtener una ganancia contundente, aunque el resultado final varía según la tasa que ofrece cada banco.

Plazo fijo: con las tasas actuales de los bancos, invertir en un plazo fijo sigue siendo una opción elegida por quienes buscan una renta previsible sin asumir grandes riesgos. ¿C uánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?

Esta es la promoción de Cuenta DNI en comercios de cercanía que se puede aprovechar en mayo 2026

El resultado final dependerá de la entidad financiera y del canal utilizado para constituir la operación, ya que muchas entidades ofrecen un rendimiento levemente superior en home banking.

Tomando como referencia una TNA del 20,50% en sucursal, como la utilizada por algunos bancos tradicionales:

Si el depósito se realiza por canales digitales, con una TNA del 21% , el rendimiento mejora:

Capital inicial: $1.750.000

Intereses en 30 días: $30.205,48

Monto total al vencimiento: $1.780.205,48

Muchos bancos ofrecen una tasa más alta para incentivar el uso de plataformas digitales. Esto puede generar una pequeña diferencia a favor del ahorrista:

mejor rendimiento mensual

operación más rápida

disponibilidad las 24 horas

renovación automática opcional

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con una inflación mensual proyectada cercana al 2%, los plazos fijos continúan en una zona de equilibrio. En algunos casos, especialmente usando tasas digitales, pueden:

empatar la suba de precios

proteger parcialmente el capital

ofrecer estabilidad a corto plazo

Sin embargo, el rendimiento real dependerá de cómo evolucionen tanto la inflación como las tasas durante los próximos meses.