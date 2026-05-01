Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

- Cuánto paga un plazo fijo de $1.750.000
- La ganancia estimada en 30 días
- Diferencias entre sucursal y home banking
- Cómo impacta la inflación en el rendimiento
- Qué banco puede pagar más intereses
Plazo fijo: con las tasas actuales de los bancos, invertir en un plazo fijo sigue siendo una opción elegida por quienes buscan una renta previsible sin asumir grandes riesgos. ¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?
El resultado final dependerá de la entidad financiera y del canal utilizado para constituir la operación, ya que muchas entidades ofrecen un rendimiento levemente superior en home banking.
Cuánto ganas por depositar $1.750.000 en un plazo fijo según el banco
Tomando como referencia una TNA del 20,50% en sucursal, como la utilizada por algunos bancos tradicionales:
- Capital inicial: $1.750.000
- Intereses en 30 días: $29.486,30
- Monto total al vencimiento: $1.779.486,30
Si el depósito se realiza por canales digitales, con una TNA del 21%, el rendimiento mejora:
- Capital inicial: $1.750.000
- Intereses en 30 días: $30.205,48
- Monto total al vencimiento: $1.780.205,48
Muchos bancos ofrecen una tasa más alta para incentivar el uso de plataformas digitales. Esto puede generar una pequeña diferencia a favor del ahorrista:
- mejor rendimiento mensual
- operación más rápida
- disponibilidad las 24 horas
- renovación automática opcional
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Con una inflación mensual proyectada cercana al 2%, los plazos fijos continúan en una zona de equilibrio. En algunos casos, especialmente usando tasas digitales, pueden:
- empatar la suba de precios
- proteger parcialmente el capital
- ofrecer estabilidad a corto plazo
Sin embargo, el rendimiento real dependerá de cómo evolucionen tanto la inflación como las tasas durante los próximos meses.