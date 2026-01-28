73 segundos para morir: a 40 años de la tragedia del transbordador Challenger, su escalofriante cronología

Se cumplen 40 años de uno de los episodios más tristes para la NASA, la muerte de siete astronautas y, lo que sería un gran hito para la carrera espacial norteamericana: el viaje de una maestra al espacio. Su muerte fue transmitida en televisión a millones de estadounidenses.

El 28 de enero de 1986 , el transbordador Challenger despegaba para su décima misión; sin embargo, tan solo 73 segundos después, explotó y se desintegró en el aire. El mundo entero presenció la muerte en vivo del comandante Francis R. "Dick" Scobee , el piloto Michael J. Smith , los especialistas de misión Ronald McNair, Ellison Onizuka y Judith Resnik , y los especialistas de carga útil Gregory Jarvis y la maestra Christa McAuliffe .

"Volveremos": el emocionante video de la NASA sobre el regreso del hombre a la Luna

Tras la tragedia del Challenger, el presidente Ronald Reagan creó una comisión especial para investigar las causas que llevaron a la explosión del transbordador. El programa fue suspendido durante más de dos años para poder rediseñar el sistema; el siguiente transbordador que saldría de la Tierra sería recién el Discovery en 1988 .

La NASA creó los transbordadores espaciales con la idea de ser reutilizables para poder realizar misiones en una órbita baja, que, a diferencia de las naves actuales, regresaban a la Tierra y aterrizaban de una manera similar a un avión convencional.

Si bien existieron seis transbordadores espaciales, solamente cinco realizaron operaciones: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour. Varios de ellos ayudaron en misiones para poder construir la Estación Espacial Internacional.

“Para el año 1986 la NASA tenía previstos 16 vuelos” , así lo aseguró William Harwood, Cape Canaveral Bureau Chief (1984-1992) para el documental Challenger: el vuelo final, que se puede ver en Netflix, y que “estaban empeñados en poder cumplir”; el lanzamiento del Challenger ya se había retrasado cinco veces.

En el documental, también participa Allan McDonald, director, Solid Rocket Booster Program (1984-1989) quien notó algo inusual en los boosters, que impulsaban al transbordador y eran reutilizables.

“Enero de 1985, fue el lanzamiento más frío que tuvimos en esa época; vimos el problema de la junta tórica de nuevo. Cuando recuperamos los propulsores y los desarmamos, no solo teníamos una junta tórica quemada en la unión de cada propulsor, sino que teníamos mucho hollín negro entre las dos juntas tóricas que llegó hasta una enorme circunferencia del propulsor. Eso fue muy aterrador, porque era la primera vez que habíamos visto que la unión de campo se había visto comprometida”, sentenció Mc Donald.

Ante este panorama, los especialistas no pudieron entender bien cómo pasó, pero coincidieron en un factor: la temperatura en la que se lanzó, durante uno de los tres días más fríos de la historia de Florida.

La profesora en el espacio Christa McAuliffe NASA.

Mientras estas situaciones ocurrían de puertas adentro de la NASA, un par de años antes, en 1984, el presidente Ronald Reagan lanzó el programa “Teacher in Space”, diseñado para inspirar a los estudiantes, honrar a los maestros y estimular el interés en las matemáticas, las ciencias y la exploración espacial.

Aplicaron 11.000 solicitantes, pero fue elegida la maestra Christa McAuliffe, profesora de una escuela secundaria en Nuevo Hampshire.

Tanto ella como su suplente, Barbara Morgan, tuvieron que prepararse para poder participar de la misión, así como también ensayaron las clases que se transmitirían desde el Challenger a los estudiantes estadounidenses, como “La Excursión Definitiva”, un recorrido por la nave, y una lección sobre los beneficios del viaje en el espacio llamada “Donde hemos estado, adónde nos dirigimos, por qué”.

28 de enero de 1986: El minuto a minuto de la tragedia que se transmitió en vivo al mundo

En la página oficial de la NASA se puede acceder a la transcripción oficial de la cinta de voz contiene los comentarios de los astronautas del Challenger Francis R. Scobee, Michael J. Smith, Ellison S. Onizuka y Judith A. Resnik durante el período comprendido entre 2 minutos y 5 segundos antes del lanzamiento y la pérdida de datos.

Embed - The Challenger Space Shuttle Disaster - Explained (Minute by Minute)

Referencias a tener en cuenta, nombre de los astronautas que aparecen en la conversación:

CDR: Scobee

PLT: Smith

MS 1: Onizuka

MS 2: Resnik

T- (antes del despegue) T+ (después del despegue)

Tiempo (Min:Seg) Posición de la tripulación Comentario de la tripulación T-2:05 MS 2 ¿Me lo devolverías? T-2:03 MS 2 Manta de seguridad. T-2:02 MS 2 Mmm. T-1:58 CDR Dos minutos abajo, ¿tienes que tener cuidado al correr allí abajo? (NASA: Faltan dos minutos para el lanzamiento.) T-1:47 PLT Bien, ahí va el brazo. (NASA: Brazo de suministro de oxígeno líquido a ET.) T-1:46 CDR Se va el gorro. (NASA: Tapa de ventilación de oxígeno líquido.) T-1:44 MS 1 ¿No ocurre lo contrario? T-1:42 Risa. T-1:39 MS 1 Ahora lo veo; lo veo. T-1:39 PLT Dios, espero que no Ellison. T-1:38 MS 1 No pude verlo moverse; estaba detrás de la pantalla central. (NASA: Vista obstruida del brazo de suministro de oxígeno líquido.) T-1:33 MS 2 ¿Tienes tus arneses bloqueados? (NASA: Restricciones de asientos.) T-1:29 PLT ¿Para qué? T-1:28 CDR No lo cerraré con llave; quizás tenga que alcanzar algo. T-1:24 PLT Oh, claro. T-1:04 MS 1 Dick está pensando en alguien allí. T-1:03 CDR jaja T-59 CDR Un minuto abajo. (NASA: Falta un minuto para el lanzamiento.) T-52 MS 2 La presión de la cabina probablemente nos dará una alarma. (NASA: Alarma de precaución y advertencia. Ocurrencia rutinaria durante el prelanzamiento) T-50 CDR De acuerdo. T-47 CDR Está bien ahí. T-43 PLT La alarma parece buena. (NASA: La presión de la cabina es aceptable.) T-42 CDR De acuerdo. T-40 PLT Las presiones de merma han aumentado. (NASA: Presión de vacío del tanque externo.) T-34 PLT El tanque de helio del motor derecho está un poco bajo. (NASA: SSME suministra presión de helio.) T-32 CDR Fue ayer también. T-31 PLT De acuerdo. T-30 CDR Treinta segundos allí abajo. (NASA: 30 segundos para el lanzamiento.) T-25 PLT Recuerde el botón rojo cuando haga el pase de lista. (NASA: Recordatorio de precaución para la configuración de las comunicaciones). T-23 CDR No lo haré; muchas gracias. T-15 CDR Quince. (NASA: 15 segundos para el lanzamiento.) T-6 CDR Ahí lo tienen, muchachos. (NASA: Ignición SSME.) MS 2 Está bien. CDR Tres a cien. (NASA: nivel de empuje del SSME al 100% para los tres motores). T+O (lanzamiento) MS 2 Todo bien. T+1 PLT Aquí vamos. (NASA: Movimiento del vehículo.) T+7 CDR Houston, programa Challenger Roll. (NASA: Iniciado el programa de lanzamiento de vehículos.) T+11 PLT Vete, madre. T+14 MS 1 Vertical Local, Horizontal Local (NASA: Recordatorio para el cambio de configuración del interruptor de cabina. Vertical local/horizontal local). T+15 MS 2 Caliente. T+16 CDR Ooohh-kaaay. T+19 PLT Parece que tenemos mucho viento aquí hoy. T+20 CDR Sí. T+22 CDR Es un poco difícil ver por mi ventana aquí. T+28 PLT Hay diez mil pies y Mach punto cinco. (NASA: Informe de altitud y velocidad.) T+30 T+35 CDR Punto nueve. (NASA: Informe de velocidad, 0,9 Mach). T+40 PLT Mach uno. (NASA: Informe de velocidad, 1,0 Mach). T+41 CDR Pasando por diecinueve mil. (NASA: Informe de altitud, 19.000 pies.) T+43 CDR Bueno, estamos reduciendo la velocidad. (NASA: Reducción normal del empuje del SSME durante la región de máxima presión dinámica). T+57 CDR Acelerando (NASA: Aceleración hasta el 104% después de la presión dinámica máxima). T+58 PLT Acelerar. T+59 CDR Roger. T+60 PLT Siente cómo ruge esto T+60 ¡Guauuuuu! T+1:02 PLT Treinta y cinco mil pasando por uno punto cinco (NASA: Informe de altitud y velocidad, 35.000 pies, 1,5 Mach). T+1:05 CDR Leyendo cuatro ochenta y seis en la mía. (NASA: Comprobación rutinaria del indicador de velocidad aerodinámica). T+1:07 PLT Sí, eso es lo que tengo también. T+1:10 CDR Roger, acelera a fondo. (NASA: SSME al 104 por ciento.) T+1:13 PLT Oh, oh. T+1:13 PÉRDIDA DE TODOS LOS DATOS.

¿Cómo murieron los siete astronautas a bordo del Challenger?

En los videos se puede observar cómo el módulo donde viajaban los tripulantes sale despedido a gran velocidad casi intacto; según información de la administración, fue recuperado en el océano.

Un informe oficial de la NASA determinó que

No se puede determinar con certeza la causa de la muerte de los astronautas del Challenger ;

; las fuerzas a las que estuvo expuesta la tripulación durante la ruptura del Orbiter probablemente no fueron suficientes para causar la muerte o lesiones graves; y

La tripulación posiblemente, pero no con certeza, perdió el conocimiento en los segundos posteriores a la ruptura del orbitador debido a la pérdida de presión del módulo de la tripulación durante el vuelo.

El módulo descendió abruptamente, impactando contra la superficie del océano aproximadamente dos minutos y cuarenta y cinco segundos después de la desintegración, a una velocidad de aproximadamente 207 millas por hora.

Challenger tripulación NASA.

¿Los astronautas estaban conscientes al momento del impacto con el océano?

Según el mismo informe, firmado por Joseph P. Kerwin, especialista biomédico del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, explicó que cada astronauta llevaba un equipo de aire de salida personal que contenía un suministro de aire respirable (no oxígeno) para emergencias, el cual debía activarse de manera manual.

Tras recuperar los restos de la cabina de la tripulación, determinaron que había evidencia suficiente para asegurar que tres de ellos se habían activado, mientras que otros dos no, el del piloto y el del comandante; esto indicaría que no perdieron la consciencia de inmediato tras la explosión.

Transbordador espacial El Transbordador Espacial representó una generación completamente nueva de vehículos espaciales, la primera nave espacial reutilizable del mundo. A diferencia de los cohetes desechables anteriores, el Transbordador fue diseñado para ser lanzado repetidamente y serviría como sistema para transportar cargas útiles y personal hacia y desde la órbita terrestre. NASA.

¿Cuál fue la causa de la explosión del Challenger?

La comisión que se creó para determinar las causas del accidente fatal llegó a la conclusión de que “fue la falla del sello de presión en la junta del campo trasero del motor cohete sólido derecho. La falla se debió a un diseño defectuoso, excesivamente sensible a diversos factores”.

Los factores que nombran son: los efectos de la temperatura, las dimensiones físicas, la naturaleza de los materiales, los efectos de la reutilización, el procesamiento y la reacción de la junta a la carga dinámica.

challenger-SRBs Explicación de dónde estaban ubicadas las juntas tóricas conocidas como O-rings. Fuente: http://choo.fis.utoronto.ca/FIS/Courses/LIS2149/challenger.html

“Concluyó que el proceso de toma de decisiones presentó varios fallos, incluyendo un fallo en la comunicación que resultó en una decisión de lanzamiento basada en información incompleta y engañosa, un conflicto entre los datos de ingeniería y las decisiones de la gerencia, y una estructura de gestión de la NASA que permitió que los problemas de seguridad de vuelo pasaran por alto a los gerentes clave del transbordador”, sentenciaron.

Después del accidente se conoció que varios ingenieros se reunieron el 27 de enero, un día antes del despegue, y trataron el tema de las condiciones meteorológicas con los directores de la NASA del Centro Espacial Kennedy y el Centro de Vuelo Espacial Marshall.

Plataforma Lanzamiento Challenger Hielo en la torre de lanzamiento horas antes del despegue del Challenger.

Uno de ellos, Roger Boisjoly, le expresó su preocupación sobre la resistencia de las juntas tóricas de goma en los SRB, ante las bajas temperaturas, y recomendó posponer el lanzamiento. El periodista Daniel Zwerdling en 1986, pudo hablar con Boisjoly, quien le confesó que durante la reunión "todos sabíamos lo que implicaba sin siquiera decirlo abiertamente" y que "si fallaban los sellos, el transbordador explotaría".

Sin embargo, Boisjoly expresó que durante esa extensa reunión, uno de los directores del programa del transbordador, Lawrence Mulloy, le dijo: "¿Cuándo quieres que lance? ¿En abril?". En la investigación realizada por Zwerdling, el ingeniero contó que, a pesar de las advertencias, "la presión de la NASA" generó que esto se ignore y siguiera adelante el lanzamiento.

"Pensábamos que si fallaban los sellos, el transbordador nunca despegaría de la plataforma de lanzamiento", expresó Boisjoly, pero un día después las consecuencias fueron peores.