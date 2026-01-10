Ordenaron la detención de uno de los dueños del bar de Suiza que se incendió en Año Nuevo y causó 40 muertes

Mientras las familias de las víctimas presentaron denuncias penales contra el establecimiento, en paralelo se lleva adelante una investigación por negligencia.

La Justicia ordenó la detención de uno de los dueños del bar Le Constellation, en Suiza, l uego del incendio durante las celebraciones de Año Nuevo y que dejó un saldo de 40 personas muertas. La medida fue adoptada ante la posibilidad de que el acusado intentara abandonar el país y, según informaron medios locales, ya fue ejecutada.

El Ministerio Público investiga a los propietarios del local, ambos de nacionalidad francesa, bajo la sospecha de delitos graves, entre ellos homicidio culposo y negligencia . En paralelo, familiares de las víctimas avanzaron con acciones judiciales por lo ocurrido en el bar Le Constellation, situado en Crans-Montana.

La decisión judicial se conoció poco después de que el diario 24 Heures informara que uno de los dueños, Jacques Moretti, había quedado bajo prisión preventiva .

Mientras tanto, el dolor continúa presente en la localidad alpina. En las inmediaciones del bar clausurado, vecinos y allegados a las víctimas se congregaron en silencio bajo una intensa nevada, rindiendo homenaje a quienes perdieron la vida en el incendio que también dejó más de un centenar de heridos.

Las autoridades confirmaron que las 40 víctimas fatales ya fueron identificadas y que al menos la mitad eran menores de edad . Ante la magnitud de la tragedia, Suiza declaró una jornada nacional de duelo.

Entre los fallecidos se encontraban ciudadanos suizos, franceses e italianos. Desde Roma, la primera ministra Giorgia Meloni reclamó sanciones ejemplares para los responsables y anticipó que su gobierno evalúa prohibir el uso de bengalas en espacios cerrados. En tanto, el presidente italiano Sergio Mattarella y su par francés Emmanuel Macron participaron junto a autoridades suizas, familiares y equipos de emergencia de un acto conmemorativo en la ciudad de Martigny, donde se realizó un minuto de silencio.

En Crans-Montana, cientos de cartas, flores y peluches fueron depositados en memoria de las víctimas y resguardados bajo una estructura improvisada para protegerlos de la nieve. Durante la ceremonia oficial, el presidente suizo Guy Parmelin reclamó que se esclarezcan los hechos y que haya responsabilidades “sin demoras ni concesiones”. En la misma línea se expresó Mathias Reynard, jefe del Gobierno cantonal de Valais, quien sostuvo que también deben rendir cuentas los funcionarios encargados de los controles.

Bar Suiza Emotivo homenaje a las víctimas de Le Constellation Redes sociales

Incendio en el bar de Suiza: qué se sabe de la tragedia

Según las primeras reconstrucciones, el incendio se habría originado por el uso de bengalas que prendieron fuego el material aislante del techo del subsuelo.

Tanto testigos como fiscales señalaron que existen interrogantes sobre las medidas de seguridad del local, luego de que el alcalde admitiera fallas en los controles previos.

Aunque inicialmente la fiscalía había considerado que no se cumplían los requisitos legales para una detención preventiva, el avance de la causa derivó en el cambio de criterio.

La investigación continúa mientras crece el reclamo de justicia por una de las tragedias más graves ocurridas en una estación de esquí europea en los últimos años.