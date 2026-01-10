Cómo ganarte la confianza de los gatos que fueron maltratados Los felinos conservan una memoria emocional muy marcada y reaccionan con cautela ante cualquier estímulo que les recuerde experiencias negativas. Por eso, el primer paso no es el contacto, sino el respeto por sus tiempos. Por + Seguir en







Cómo hacer para que tu gato confíe en vos si sufrió en el pasado.

Un gato que sufrió violencia y golpes aprende a protegerse, por eso forzar acercamientos solo refuerza su miedo. Crear un ambiente seguro, silencioso y previsible ayuda a que empiece a relajarse. Aprendé cómo hacer para acercarte a tu gato.

Espacios propios, escondites y rutinas estables funcionan como un refugio emocional donde puede bajar la guardia. Pero, principalmente, la paciencia es la clave.

El lenguaje corporal también comunica: movimientos lentos, tono de voz suave y evitar miradas fijas son señales que transmiten calma. Sentarse a su altura, sin invadir, permite que sea el propio gato quien decida cuándo acercarse. En ese vínculo incipiente, el control debe estar siempre de su lado.

La comida suele ser una aliada silenciosa. Asociar la presencia humana con algo positivo, como un premio, ayuda a reconstruir la confianza desde una experiencia básica y placentera. Con el tiempo, ese gesto cotidiano puede convertirse en un puente hacia el contacto y el juego.