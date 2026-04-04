5 de abril de 2026 Inicio
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Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

Los cuatro tripulantes están a más de la mitad de camino, en una aventura que romperá récords. Durante una transmisión en vivo contaron cómo se sienten al ver a la Tierra cada vez más pequeña y, empezar a notar detalles de la geografía lunar.

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Los astronautas muestran sus tareas en vivo. 

Los astronautas muestran sus tareas en vivo. 

Captura NASA.
Los residuos líquidos son liberados al espacio. 
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Durante el cuarto día de la misión la tripulación tendrá una hora dedicada a observar los objetivos geográficos que la NASA le pedirá obtener mediante imágenes de la Luna, obtenidas durante el sexto día de vuelo. Esto sirve para que sepan exactamente qué buscar en la superficie lunar.

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"Aunque probablemente tomarán fotos y videos desde las ventanas de Orión con frecuencia, el cuarto día de vuelo tiene 20 minutos programados específicamente para tomar fotos de cuerpos celestes desde las ventanas de Orión", expresó la agencia desde un comunicado donde indicaron con lujo de detalle las actividades que realizan los astronautas durante la aventura que durará diez días en total.

En las transmisiones en vivo que realizaron desde la cápsula Orion, se los pudo ver a los cuatro realizando tareas cotidianas como almorzar, cenar o comer algún aperitivo, además de entrenar e higienizarse, dado que no hay duchas utilizan unas especies de toallas.

"La Luna se está haciendo definitivamente más grande", aseguró la tripulación ya que recorrieron más de la mitad de camino hacia el satélite natural.

La tarea ahora: el relevamiento geológico durante el sobrevuelo lunar

La planificación que diseña la NASA pretende dar un orden científico a la experiencia de vuelo para capturar zonas de interés geológico y apuntan a obtener registros audiovisuales que permitan identificar estructuras para reconstruir la evolución del satélite a lo largo de millones de años de historia.

Si bien este tramo no incluye un alunizaje, representa un eslabón vital dentro de la estrategia del ambicioso programa Artemis. El vuelo funciona como un ensayo en el espacio profundo para verificar la navegación y la respuesta humana antes de realizar un descenso. En un futuro, los planes incluyen una misión con destino a Marte.

A bordo viajan los profesionales Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, los primeros en acercarse a la Luna desde la mítica misión Apolo. Ellos validan actualmente los sistemas de soporte vital que permitirán, en no mucho tiempo, el retorno del hombre a la superficie lunar.

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