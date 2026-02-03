3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Pudo haber sido el robo del siglo": planeaban asaltar un banco en Montevideo a través de un túnel

Nueve personas de nacionalidad uruguaya, paraguaya y brasileña fueron detenidas por excavar un conducto con el fin de robar las bóvedas de una sucursal bancaria en el barrio de Ciudad Vieja.

Por
El túnel conectaba un local comercial con la red de alcantarillado.

El túnel conectaba un local comercial con la red de alcantarillado.

La Policía de Uruguay desmanteló este martes un sofisticado plan de robo mediante la excavación de un túnel en el barrio de Ciudad Vieja, Montevideo. El conducto, que conectaba un local comercial con la red de alcantarillado, tenía como objetivo final las bóvedas de una sucursal bancaria ubicada a pocos metros de la intersección de las calles Colón y 25 de Mayo.

19 de Abril está ubicado junto al arroyo Chafalote.
Te puede interesar:

Este pueblo uruguayo está a menos de 2 horas de Montevideo y es ideal para visitar si buscas tranquilidad

El operativo, liderado por la Dirección de Investigaciones y Narcóticos, culminó con la detención de nueve personas, entre las que se encuentran ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños. Según confirmaron fuentes oficiales, cinco de los sospechosos fueron capturados dentro de las alcantarillas, mientras que los cuatro restantes fueron localizados en la zona de El Pinar, Canelones.

La investigación se inició a mediados de diciembre gracias a la colaboración de autoridades policiales extranjeras y el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia. El presidente Yamandú Orsi y la Fiscalía fueron advertidos de los avances el pasado 24 de diciembre, manteniendo desde entonces un seguimiento estricto sobre los movimientos de la organización.

El centro de operaciones de la banda era un local comercial desocupado que había sido alquilado a mediados de 2025 bajo una fachada de inactividad. Los investigadores presumen que las tareas de excavación comenzaron en esa fecha, utilizando el inmueble para ocultar la extracción de tierra y el ingreso a los ductos subterráneos de la ciudad.

Para precisar el alcance de la obra, la Policía Científica y Bomberos emplearon un robot especializado capaz de medir distancias y analizar la estabilidad de las cloacas. El informe técnico preliminar sugiere que la intención de los delincuentes era extender la conexión a través de la red cloacal para alcanzar bancos situados a mayor distancia del local alquilado.

"Pudo haber sido el robo del siglo"

El ministro del Interior, Carlos Negro, se desplazó hasta el lugar del hallazgo y destacó la magnitud del plan criminal. Tras evaluar la infraestructura del túnel y la logística empleada por la banda transnacional, aseguró ante la prensa: "Se determinó que se estaba construyendo el túnel que tenía como objetivo un banco de la zona, lo que pudo haber sido el robo del siglo".

El despliegue de seguridad se mantiene en la zona financiera de Montevideo ante la posibilidad de que exista una décima persona requerida que aún no ha sido capturada. El ministro Negro ratificó que la intervención oportuna de las unidades especiales evitó un golpe que, por su planificación, buscaba emular los grandes asaltos bancarios de la región.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El accidente de JuanElmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quedó registrado en una cámara de seguridad de una casa

Así fue el accidente en el que murió el histórico médico de Los Pumas

Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Este destino de Uruguay es perfecto para visitar en 2026.

Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado

Juan Elmo Moyano, Mito, una figura querida en muchos clubes del rugby metropolitano.

Tragedia en Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado

El estadio de Pocitos de Montevideo, donde Laurent hizo el primer gol de los mundiales.
play

El estadio perdido en Uruguay: qué pasó con la cancha donde se hizo el primer gol de la historia de los mundiales

Un niño se ahogaba en un río de Córdoba y fue rescatado por un policía que se encontraba en el lugar.

Dramático rescate en Córdoba: un policía se metió al río para salvar a un niño que se ahogaba

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 17 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 29 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 45 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 47 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 54 minutos