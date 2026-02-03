"Pudo haber sido el robo del siglo": planeaban asaltar un banco en Montevideo a través de un túnel Nueve personas de nacionalidad uruguaya, paraguaya y brasileña fueron detenidas por excavar un conducto con el fin de robar las bóvedas de una sucursal bancaria en el barrio de Ciudad Vieja. Por + Seguir en







El túnel conectaba un local comercial con la red de alcantarillado.

La Policía de Uruguay desmanteló este martes un sofisticado plan de robo mediante la excavación de un túnel en el barrio de Ciudad Vieja, Montevideo. El conducto, que conectaba un local comercial con la red de alcantarillado, tenía como objetivo final las bóvedas de una sucursal bancaria ubicada a pocos metros de la intersección de las calles Colón y 25 de Mayo.

El operativo, liderado por la Dirección de Investigaciones y Narcóticos, culminó con la detención de nueve personas, entre las que se encuentran ciudadanos uruguayos, paraguayos y brasileños. Según confirmaron fuentes oficiales, cinco de los sospechosos fueron capturados dentro de las alcantarillas, mientras que los cuatro restantes fueron localizados en la zona de El Pinar, Canelones.

La investigación se inició a mediados de diciembre gracias a la colaboración de autoridades policiales extranjeras y el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia. El presidente Yamandú Orsi y la Fiscalía fueron advertidos de los avances el pasado 24 de diciembre, manteniendo desde entonces un seguimiento estricto sobre los movimientos de la organización.

El centro de operaciones de la banda era un local comercial desocupado que había sido alquilado a mediados de 2025 bajo una fachada de inactividad. Los investigadores presumen que las tareas de excavación comenzaron en esa fecha, utilizando el inmueble para ocultar la extracción de tierra y el ingreso a los ductos subterráneos de la ciudad.

Para precisar el alcance de la obra, la Policía Científica y Bomberos emplearon un robot especializado capaz de medir distancias y analizar la estabilidad de las cloacas. El informe técnico preliminar sugiere que la intención de los delincuentes era extender la conexión a través de la red cloacal para alcanzar bancos situados a mayor distancia del local alquilado.

"Pudo haber sido el robo del siglo" El ministro del Interior, Carlos Negro, se desplazó hasta el lugar del hallazgo y destacó la magnitud del plan criminal. Tras evaluar la infraestructura del túnel y la logística empleada por la banda transnacional, aseguró ante la prensa: "Se determinó que se estaba construyendo el túnel que tenía como objetivo un banco de la zona, lo que pudo haber sido el robo del siglo". El despliegue de seguridad se mantiene en la zona financiera de Montevideo ante la posibilidad de que exista una décima persona requerida que aún no ha sido capturada. El ministro Negro ratificó que la intervención oportuna de las unidades especiales evitó un golpe que, por su planificación, buscaba emular los grandes asaltos bancarios de la región.