Histórico: por primera vez, Cuba registró una temperatura de cero grados El hito meteorológico se produjo en la provincia de Matanzas. Es la temperatura mínima más baja detectada de manera oficial en la isla desde que se iniciaron los registros, a mediados del siglo XIX.







Los cubanos debieron abrigarse para afrontar las bajas temperaturas.

Cuba registró este martes un hito meteorológico sin precedentes al alcanzar los 0°C en la provincia de Matanzas. Según confirmó el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), esta cifra constituye la temperatura mínima más baja detectada de manera oficial en la isla desde que se iniciaron los registros sistemáticos a mediados del siglo XIX.

La medición histórica tuvo lugar durante la madrugada en la estación de Indio Hatuey. Con este valor, se quebró el récord nacional previo de 0,6°C, que permanecía inalterable desde 1996, cuando se reportó en la localidad de Bainoa, provincia de Mayabeque.

El fenómeno meteorológico derivó en la formación de escarcha en diversas áreas agrícolas de la región. El observador Fidel Ruz, responsable de constatar el dato, destacó la excepcionalidad del evento ante los medios locales y sentenció: "Fue una madrugada realmente fría".

El desplome del termómetro fue generalizado en gran parte del territorio nacional debido a una masa de aire polar. El Insmet informó que 32 estaciones meteorológicas reportaron valores iguales o inferiores a los 10°C, afectando principalmente al centro y el occidente del archipiélago.

Los residentes de Matanzas reportaron varias jornadas consecutivas de temperaturas anómalas. Gisel Hidalgo-Gato, habitante de la zona, describió la situación como "un frío muy intenso, con madrugadas heladas", reflejando el impacto de un clima poco habitual para las latitudes tropicales.