3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Histórico: por primera vez, Cuba registró una temperatura de cero grados

El hito meteorológico se produjo en la provincia de Matanzas. Es la temperatura mínima más baja detectada de manera oficial en la isla desde que se iniciaron los registros, a mediados del siglo XIX.

Por
Los cubanos debieron abrigarse para afrontar las bajas temperaturas.

Los cubanos debieron abrigarse para afrontar las bajas temperaturas.

Cuba registró este martes un hito meteorológico sin precedentes al alcanzar los 0°C en la provincia de Matanzas. Según confirmó el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), esta cifra constituye la temperatura mínima más baja detectada de manera oficial en la isla desde que se iniciaron los registros sistemáticos a mediados del siglo XIX.

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 
Te puede interesar:

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

La medición histórica tuvo lugar durante la madrugada en la estación de Indio Hatuey. Con este valor, se quebró el récord nacional previo de 0,6°C, que permanecía inalterable desde 1996, cuando se reportó en la localidad de Bainoa, provincia de Mayabeque.

El fenómeno meteorológico derivó en la formación de escarcha en diversas áreas agrícolas de la región. El observador Fidel Ruz, responsable de constatar el dato, destacó la excepcionalidad del evento ante los medios locales y sentenció: "Fue una madrugada realmente fría".

El desplome del termómetro fue generalizado en gran parte del territorio nacional debido a una masa de aire polar. El Insmet informó que 32 estaciones meteorológicas reportaron valores iguales o inferiores a los 10°C, afectando principalmente al centro y el occidente del archipiélago.

Los residentes de Matanzas reportaron varias jornadas consecutivas de temperaturas anómalas. Gisel Hidalgo-Gato, habitante de la zona, describió la situación como "un frío muy intenso, con madrugadas heladas", reflejando el impacto de un clima poco habitual para las latitudes tropicales.

En La Habana y sus alrededores, la sensación térmica obligó a medidas de resguardo doméstico extremas. Especialistas explicaron que la combinación de cielos despejados, vientos débiles y aire seco facilitó la pérdida de irradiación térmica. Este escenario, sumado a un frente frío muy intenso del norte, permitió que el termómetro alcanzara el punto de congelación por primera vez en la historia cubana.

Noticias relacionadas

El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

El saludo de Trump y Petro.

Trump calificó de positiva la reunión con Petro: "Nos llevamos muy bien"

El portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos.

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó al portaaviones Lincoln

El túnel conectaba un local comercial con la red de alcantarillado.

"Pudo haber sido el robo del siglo": planeaban asaltar un banco en Montevideo a través de un túnel

España busca limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años.

España: qué plantea el proyecto que busca limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años

Jeffrey Epstein se suicidó en 2019.
play

"Soy un depredador sexual": la impactante confesión de Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

Rating Cero

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

Marixa Balli cargó contra Luis Caputo.

Marixa Balli explotó contra Luis Caputo: "Sos ministro, no podés decir que no compraste ropa en Argentina"

La conductora fulminó a su exmarido por la idea del pasacalles.

"Me casé con un...": Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

últimas noticias

Saif Al Islam Gadafi fue asesinado tras un ataque a su residencia. 

Asesinaron al hijo del exdictador Muamar el Gadafi tras un ataque comando en su residencia

Hace 13 minutos
Natalia Melmann tenía 14 años cuando un grupo de policías la secuestró, torturó y abusó en Miramar.

A 25 años del femicidio de Natalia Melmann, la familia se moviliza y espera los resultados del quinto ADN

Hace 25 minutos
En la Argentina hay unas 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono.

Tragedia en Villa Devoto: qué es el "asesino invisible" por el que murieron la niñera y los dos menores

Hace 40 minutos
El multimillonario Elon Musk es el dueño de la plataforma X. 

La Justicia francesa registró las oficinas de X y citó a declarar a Elon Musk

Hace 43 minutos
Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.

Un futbolista clave de Boca fue operado y preocupa al club: "Me toca hacer una pausa"

Hace 50 minutos