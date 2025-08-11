11 de agosto de 2025 Inicio
Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano baleado en un atentado en Bogotá

El senador estuvo dos meses internado por los disparos que recibió en la cabeza durante un acto de campaña en la capital del país, el pasado 7 de junio. Su asesino, menor de edad, se encuentra detenido.

El estado de salud de Miguel Uribe se había agravado en la madrugada del sábado 

El senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay murió tras permanecer dos meses internado debido a los disparos que recibió en la cabeza el pasado 7 de junio cuando fue agredido mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Bogotá.

Te puede interesar:

El estado de salud del hombre de 39 años se había agravado en la madrugada del sábado cuando presentó “un sangrado intracerebral agudo” luego de una operación programada que obligó a que se le realizara una cirugía de urgencia.

En horas de la tarde desde el centro de salud informaron que su estado de salud era “extremadamente crítico” debido a que tenía “un edema cerebral persistente y un sangrado intracerebral de difícil control”, finalmente, este lunes falleció en la Fundación Santa Fe, clínica a la que había sido trasladado el mencionado día tras el atentado.

De acuerdo al informe de Fiscalía General, quien era el principal candidato al partido de Derecha y opositor del presidente Gustavo Petro recibió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. El hecho quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. Por el caso, su asesino, menor de edad, fue detenido inmediatamente después del ataque y se encuentra bajo custodia.

El doloroso posteo de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay

La propia esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, fue quien confirmó la muerte del precandidato a través de un comunicado breve publicado en sus redes sociales.

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, empezó el estremecedor posteo.

Al mismo tiempo, aseguró que “nuestro amor trasciende este plano físico”: “Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Miguel Uribe María Claudia Tarazona esposa

Tras conocerse la triste noticia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe, Centro Democrático, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

Además, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, también se expresó a través de la red social y repudió la violencia en el país. “Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor”.

Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo”, agregó.

Por último, le pidió al pueblo colombiano: “Es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Francia Márquez Mina

