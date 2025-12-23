Una joven se filmó golpeando a su bebé y le mandó el video a su ex: "Él está pagando por tu culpa" A partir de la denuncia, la Justicia determinó que el menor sea separado de su madre. Cuando las autoridades fueron a realizar la desvinculación, encontraron otro niño de dos años que presentaba lesiones similares: moretones y síntomas de padecer anemia. Por + Seguir en







El bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en su zona lumbar, además de síntomas de anemia.

Una joven de la localidad de Villa Berthet, ubicada al sur de la provincia de Chaco, se filmó mientras le pegaba cachetadas a su hijo de siete meses y le envió el video a su expareja, padre del menor y de quien se separó hace unos meses. "¿Viste? Él nomás está pagando por tu culpa", escribió en el mensaje en el que adjuntó el archivo, en donde también se observa cómo el niño llora por las cachetadas recibidas.

El caso se conoció después de que el padre del bebé, identificado como J.G. y de 21 años de edad, denunciara a su expareja, D.M.E., por el delito de maltrato infantil agravado por el vínculo. Según el expediente judicial, el joven contó que la relación entre ambos terminó dos meses atrás y que desde ese entonces la chica le envía constantemente mensajes amenazantes sobre el destino del menor. En varios de ellos, ella aseguraba que iba a "tirar o matar" al niño.

Después de que se conociera la denuncia hecha por el joven, en redes sociales se viralizó el escalofriante maltrato que sufrió el bebé en manos de su madre, quien buscaba amedrentar al padre por terminar la relación. Para él, este video en el que su hijo de siete meses es golpeado salvajemente significó el límite de su paciencia y presentó la denuncia correspondiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioCh/status/2003576762798682212&partner=&hide_thread=false “ESTÁ PAGANDO POR TU CULPA”: AMENAZÓ CON MATAR A SU BEBÉ Y ENVIÓ UN VIDEO MALTRATÁNDOLO | Un grave hecho de violencia familiar fue denunciado en Villa Berthet, donde un joven alertó que su expareja amenazaba con matar a su bebé de siete meses y le envió un video en el que lo… pic.twitter.com/eu5WMMk3hk — Diario Chaco (@DiarioCh) December 23, 2025 Luego, el caso quedó a disposición de la Fiscalía N°4 de Villa Ángela, en Chaco, y la Unidad de Protección Integral (UPI). Las autoridades dispusieron la desvinculación del niño de su madre y le entregaron la tenencia provisoria a su padre.

Además, cuando la UPI se presentó en el domicilio de la joven para desvincularle al bebé, también descubrieron a otro niño de dos años. Ambos fueron retirados de la casa de su madre y sometidos a diferentes exámenes médicos.