Una joven se filmó golpeando a su bebé y le mandó el video a su ex: "Él está pagando por tu culpa"

A partir de la denuncia, la Justicia determinó que el menor sea separado de su madre. Cuando las autoridades fueron a realizar la desvinculación, encontraron otro niño de dos años que presentaba lesiones similares: moretones y síntomas de padecer anemia.

El bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en su zona lumbar

El bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en su zona lumbar, además de síntomas de anemia.

Una joven de la localidad de Villa Berthet, ubicada al sur de la provincia de Chaco, se filmó mientras le pegaba cachetadas a su hijo de siete meses y le envió el video a su expareja, padre del menor y de quien se separó hace unos meses. "¿Viste? Él nomás está pagando por tu culpa", escribió en el mensaje en el que adjuntó el archivo, en donde también se observa cómo el niño llora por las cachetadas recibidas.

El caso se conoció después de que el padre del bebé, identificado como J.G. y de 21 años de edad, denunciara a su expareja, D.M.E., por el delito de maltrato infantil agravado por el vínculo. Según el expediente judicial, el joven contó que la relación entre ambos terminó dos meses atrás y que desde ese entonces la chica le envía constantemente mensajes amenazantes sobre el destino del menor. En varios de ellos, ella aseguraba que iba a "tirar o matar" al niño.

Después de que se conociera la denuncia hecha por el joven, en redes sociales se viralizó el escalofriante maltrato que sufrió el bebé en manos de su madre, quien buscaba amedrentar al padre por terminar la relación. Para él, este video en el que su hijo de siete meses es golpeado salvajemente significó el límite de su paciencia y presentó la denuncia correspondiente.

Luego, el caso quedó a disposición de la Fiscalía N°4 de Villa Ángela, en Chaco, y la Unidad de Protección Integral (UPI). Las autoridades dispusieron la desvinculación del niño de su madre y le entregaron la tenencia provisoria a su padre.

Además, cuando la UPI se presentó en el domicilio de la joven para desvincularle al bebé, también descubrieron a otro niño de dos años. Ambos fueron retirados de la casa de su madre y sometidos a diferentes exámenes médicos.

Los estudios determinaron que el bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y otro en su zona lumbar. Además, los profesionales sospechan que padezca de anemia por la palidez en su piel. Mientras que el otro niño presentó escoriaciones en la espalda y también se sospecha que se encuentre anémico por la palidez, tanto en su piel como en su mucosa.

Por último, la madre de los niños fue notificada de su situación legal y que la razón por la cual fue apartada de sus hijos es porque se investigará si cometió el delito de maltrato infantil agravado por el vínculo. Por lo pronto, ella no fue detenida. Pero se espera que en los próximos días se efectúen nuevas medidas por el avance de la causa judicial.

