El hijo de Jair Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir" Carlos Bolsonaro difundió un video en X redes sociales en el que se ve al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. Advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.







Jair Bolsonaro convaleciente.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.

El material, difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro, muestra al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. El hijo del exmandatario afirmó que estos incidentes requieren "cuidados médicos continuos" y representan un "riesgo real para su salud".

Además, alertó que la combinación de estos episodios con el reflujo constante que padece el expresidente podría derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Remarcó que el cuadro requiere atención médica permanente.

El mensaje que acompañó el video fue contundente y encendió las alarmas: Carlos Bolsonaro señaló que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, su padre “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosBolsonaro/status/1999455610685865987&partner=&hide_thread=false Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível como os reflexos da facada que levou de antigo integrante do PSOL - o fato exposto registrado antes da sua prisão arbitrária se faz necessário e me dilacera de forma que não sei explicar -… pic.twitter.com/zzAYDddGpv — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 12, 2025 La difusión de las imágenes se produce en un escenario de alta tensión política y judicial. El hijo de Bolsonaro explicó que, aunque inicialmente no planeaba publicarlo, optó por hacerlo para dejar constancia pública del estado de salud de su padre, especialmente en el contexto de su detención.