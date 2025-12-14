14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El hijo de Jair Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Carlos Bolsonaro difundió un video en X redes sociales en el que se ve al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. Advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.

Por
Jair Bolsonaro convaleciente.

Jair Bolsonaro convaleciente.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.

El hecho se produjo en Australia.
Te puede interesar:

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

El material, difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro, muestra al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. El hijo del exmandatario afirmó que estos incidentes requieren "cuidados médicos continuos" y representan un "riesgo real para su salud".

Además, alertó que la combinación de estos episodios con el reflujo constante que padece el expresidente podría derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Remarcó que el cuadro requiere atención médica permanente.

El mensaje que acompañó el video fue contundente y encendió las alarmas: Carlos Bolsonaro señaló que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, su padre “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosBolsonaro/status/1999455610685865987&partner=&hide_thread=false

La difusión de las imágenes se produce en un escenario de alta tensión política y judicial. El hijo de Bolsonaro explicó que, aunque inicialmente no planeaba publicarlo, optó por hacerlo para dejar constancia pública del estado de salud de su padre, especialmente en el contexto de su detención.

Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión impuesta por haber intentado un golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su encarcelamiento, a sus 70 años, marcó un hito en la política brasileña.

Noticias relacionadas

Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron.

Francia pidió postergar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "No se dan las condiciones"

Ahmed al Ahmed.

Vendedor de frutas y musulmán: quién es el héroe del atroz atentado en Bondi Beach

Por el momento, no se intensificarán las medidas de seguridad más allá de las ya implementadas.

Frustran un atentado terrorista en un mercado navideño de Alemania: hay cinco detenidos

El hecho se produjo en Australia.

Video: así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

Naveed Akram.

Masacre en Australia: quién es Naveed Akram, uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía

Por el hecho murieron varias personas y otras sufrieron heridas.

Masacre en Australia: el impactante nuevo video de los tiradores que abrieron fuego en una fiesta judía

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

Kshamenk en Mundo Marino.

Con más de 33 años, murió la única orca que vivía en cautiverio en San Clemente

Hace 33 minutos
El hecho se produjo en Australia.

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

Hace 37 minutos
Jair Bolsonaro convaleciente.

El hijo de Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Hace 46 minutos
Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron.

Francia pidió postergar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "No se dan las condiciones"

Hace 51 minutos
La falta de empleo se empieza a sentir en todo el país.

Empleo privado en picada: se perdieron 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre

Hace 1 hora