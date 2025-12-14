El hijo de Jair Bolsonaro expuso el estado de salud de su padre en prisión y advirtió: "Podría morir"

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.
Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, difundió un video en redes sociales para exponer el estado de salud de su padre, actualmente en prisión, y advirtió que su cuadro podría agravarse bajo estas circunstancias.
El material, difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de Carlos Bolsonaro, muestra al expresidente de Brasil mientras duerme y atraviesa episodios persistentes de hipo. El hijo del exmandatario afirmó que estos incidentes requieren "cuidados médicos continuos" y representan un "riesgo real para su salud".
Además, alertó que la combinación de estos episodios con el reflujo constante que padece el expresidente podría derivar en complicaciones graves si no se trata adecuadamente. Remarcó que el cuadro requiere atención médica permanente.
El mensaje que acompañó el video fue contundente y encendió las alarmas: Carlos Bolsonaro señaló que, en caso de aspirar contenido gástrico mientras duerme, su padre “podría morir por el aumento gradual de la presión que ha estado experimentando”.
La difusión de las imágenes se produce en un escenario de alta tensión política y judicial. El hijo de Bolsonaro explicó que, aunque inicialmente no planeaba publicarlo, optó por hacerlo para dejar constancia pública del estado de salud de su padre, especialmente en el contexto de su detención.
Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión impuesta por haber intentado un golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su encarcelamiento, a sus 70 años, marcó un hito en la política brasileña.