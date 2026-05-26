Video: dos jinetes se cruzaron a los rebencazos en los festejos por el 25 de Mayo El hecho tuvo lugar en el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista, uno de los eventos más convocantes de Berazategui. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Berazategui.

En pleno Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista que se desarrollaba con motivo de los festejos por el 25 de Mayo en Berazategui, dos jinetes protagonizaron una pelea a rebencazos frente a cientos de vecinos que asistían al evento patrio.

La secuencia ocurrió mientras se realizaba el desfile de caballos organizado por el municipio y quedó registrada en distintos videos tomados por personas que se encontraban en el lugar, que quedaron sorprendidas por la violencia con la que se atacaron los hombres.

Según puede verse en las grabaciones, todo comenzó a partir de la discusión entre dos hombres, la cual escaló en cuestión de segundos.

En medio de la tensión, los jinetes pasaron del plano verbal al físico y comenzaron a golpearse con los rebencazos ante la mirada de familias, chicos y espectadores que participaban de la jornada patria.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos que desencadenaron el enfrentamiento ni si hubo demorados o sanciones tras el incidente.