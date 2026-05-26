26 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: dos jinetes se cruzaron a los rebencazos en los festejos por el 25 de Mayo

El hecho tuvo lugar en el Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista, uno de los eventos más convocantes de Berazategui.

Por

El hecho ocurrió en Berazategui.

En pleno Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista que se desarrollaba con motivo de los festejos por el 25 de Mayo en Berazategui, dos jinetes protagonizaron una pelea a rebencazos frente a cientos de vecinos que asistían al evento patrio.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en su residencia del barrio San Andrés
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: declaran el exdirector de la Clínica Olivos y el neurocirujano a cargo de la operación

La secuencia ocurrió mientras se realizaba el desfile de caballos organizado por el municipio y quedó registrada en distintos videos tomados por personas que se encontraban en el lugar, que quedaron sorprendidas por la violencia con la que se atacaron los hombres.

Según puede verse en las grabaciones, todo comenzó a partir de la discusión entre dos hombres, la cual escaló en cuestión de segundos.

En medio de la tensión, los jinetes pasaron del plano verbal al físico y comenzaron a golpearse con los rebencazos ante la mirada de familias, chicos y espectadores que participaban de la jornada patria.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente los motivos que desencadenaron el enfrentamiento ni si hubo demorados o sanciones tras el incidente.

El desfile formaba parte de las actividades oficiales organizadas en Berazategui para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Durante la jornada hubo espectáculos folclóricos, shows artísticos y presentaciones de agrupaciones tradicionalistas, antes del cruce de los jinetes.

Noticias relacionadas

Las empresas tendrán la obligación de cumplir la ley, pero el Estado no otorgará la compensación.

El Gobierno quitó el subsidio a las empresas de transporte por los pasajes para personas con discapacidad

play

Alerta violeta por bancos de niebla: Buenos Aires amaneció con frío, neblinas y cielo nublado

Fernando Gayoso falleció a los 55 años.

Falleció Fernando Gayoso, el exentrenador de arqueros y coordinador de inferiores de Boca

Universidades vuelven a las calles con clases abiertas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

Universidades vuelven a las calles con clases abiertas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento

La joven había sido vista por última vez en Pichilemu, en la región chilena de OHiggins.

Encontraron con vida a la argentina de 23 años que estaba desaparecida en Chile

Atendiste mal a mi hermana, increpó una mujer a la empleada del almacén y desató la feroz pelea.

Video: una clienta furiosa por la mala atención terminó a las piñas con la empleada de un comercio

Rating Cero

Se filtró el video del arresto de Britney Spears luego de conducir ebria

Se filtró el video del arresto de Britney Spears luego de conducir ebria

Corte nuevo y destacado: como fue la impresionante transformación de Demi Moore

Corte nuevo y destacado: como fue la impresionante transformación de Demi Moore

Intenten armar una oración sin que contenga la palabra con P, escribió en su cuenta de X. 

"Vengan de a mil": Florencia Peña bancó al plantel de River y se plantó ante los haters millonarios

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Wanda Nara y sus hijas se reencontraron con la familia Icardi, mientras Mauro está en Japón

Sin traje de baño ni pudor: el momento viral de la dupla más osada de GH.

Chapuzón hot: Pincoya y Juan Carlos López nadaron desnudos en la pileta de Gran Hermano

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

¿Relación en puerta? Esta pareja se fue junta de la fiesta de los Martín Fierro y desató todos los rumores

últimas noticias

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales: cuáles son y cómo impacta a los beneficiarios

Hace 3 minutos
Milei tuvo un primer encuentro con León XIV en junio del 2025.

Milei: "Es probable que León XIV venga a Argentina en noviembre"

Hace 9 minutos
play
El estadio Monumental de Núñez cumple 88 años. 

La historia del Monumental, la casa de River: los grandes hitos de sus 88 años

Hace 30 minutos
Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en su residencia del barrio San Andrés

Juicio por la muerte de Maradona: declaran el exdirector de la Clínica Olivos y el neurocirujano a cargo de la operación

Hace 34 minutos
Trump quiere destruir el uranio enriquecido de Irán. 

Trump aseguró que Irán entregará "inmediatamente" el uranio enriquecido para "su destrucción"

Hace 37 minutos