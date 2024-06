La insólita explicación del jefe militar detenido en Bolivia: "Fue un autogolpe"

El comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga , fue destituido luego de encabezar este miércoles un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Arce y capturado al salir de la sede del Estado Mayor, donde esbozó una particular defensa.

Al momento de su detención, el ahora excomandante general relató su versión de los hechos que originaron el levantamiento que lideró este miércoles por la tarde y que culminó con un intento de ingreso de las fuerzas en el palacio presidencial.

"Me reuní con el Presidente y me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces le pregunto: '¿Sacamos los blindados?' y me dijo: 'Sacá'", relató a los medios de comunicación bolivianos en el momento de su aprehensión. Según su testimonio, "el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar".

Orden de detención de Zúñiga

La orden de detención emitida por el Ministerio Público del país vecino señala a Juan José Zúñiga como autor de la presunta comisión de los delitos de Terrorismo y Alzamientos Armados Contra la Seguridad y Soberanía del Estado.

De esta manera, el comandante desplazado quedó a disposición de la Justicia para ser investigado por una Comisión de Orden Fiscal de la ciudad de La Paz.

En un comunicado, la Fiscalía general boliviana detalló la medida que se tomó sobre la investigación tras el intento de golpe de Estado. "El Fiscal General del Estado, de manera inmediata, mediante Instructivo FGE/JLP N° 243/2024, dispuso el inicio de todas las acciones legales que corresponden para el inicio de la investigación penal en contra del Gral. Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales", marcó.

Quién es Juan José Zúñiga, el comandante que intentó dar un golpe de Estado en Bolivia

Juan José Zúñiga era hasta hace unas horas comandante general del Ejército de Bolivia. Este miércoles encabezó un intento de golpe de Estado, tras haber sido desplazado de su cargo a partir de una serie de amenazas contra el expresidente Evo Morales, quien pretende presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2025 a pesar de la inhabilitación que pesa sobre él.

Zúñiga se opone a la candidatura del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien a su vez considera que está habilitado para competir, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó una sentencia en 2023 que indica que se puede ser presidente por dos períodos, no más, ya sea de manera consecutiva o no.

"No puede ser más presidente de este país. El señor Morales ya ha sido presidente tres, cuatro gestiones, re, re, reelegido. Legalmente está inhabilitado", advirtió Zúñiga el lunes en un canal de televisión, y remarcó que no permitirá que Morales "pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo".