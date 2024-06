Tibio repudio del Gobierno argentino al intento de golpe de Estado en Bolivia: "La democracia no se negocia"

El Gobierno argentino repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia: "La democracia no se negocia"

Sin mencionar en el tuit a Bolivia, la canciller argentina Diana Mondino repudió el intento de golpe de Estado y expresó que los gobiernos " se cambian únicamente en las urnas". En tanto, a diferencia del resto de los presidentes latinoamericanos, Javier Milei no se expresó al respecto.

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", escribió la funcionaria en su escueto mensaje en la cuenta de X.