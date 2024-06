Bolivia: iniciaron una investigación contra Juan José Zúñiga tras el intento de golpe de Estado

En tal sentido, agregó que se determinó realizar "el despliegue de todos los esfuerzos necesarios para la obtención de los elementos de convicción, así como la emisión de los requerimientos, órdenes de citación, mandamientos y resoluciones debidamente fundamentadas que correspondan para el esclarecimiento del hecho investigado y la imposición de la máxima sanción a los responsables".

Por último, se refirió a la importancia de respaldar el proceso democrático: "La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de defensa de la Legalidad y los intereses generales de la sociedad en el marco de la preservación de nuestra democracia".

Bolivia: Juan José Zúñiga fue detenido tras el intento de golpe de Estado

El exjefe del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, que fue destituido de su cargo por el presidente Luis Arce después del intento de golpe de Estado, fue detenido.

En diálogo con la prensa mientras era arrestado, Zúñiga recordó una conversación que mantuvo con Arce: "Me reuní con el presidente y me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario algo para levantar mi popularidad. Entonces le pregunto: '¿Sacamos los blindados?' Y me dijo: 'Sacá'".

Ahora, quedó a disposición de la Justicia para ser investigado por una Comisión de Orden Fiscal de la ciudad de La Paz.

En la orden de detención en su contra, el Ministerio Público de Bolivia señaló a Zúñiga como autor de la presunta comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armados contra la seguridad y soberanía del Estado.

Luis Arce le tomó juramento a la nueva cúpula militar tras el intento de golpe de Estado

El presidente de Bolivia, Luis Arce, le tomó juramento al nuevo Alto Mando Militar tras el intento de golpe de Estado llevado adelante por parte del ejército y comandado por el excomandante general, Juan José Zúñiga, quien horas antes había sido desplazado de su cargo.

Efectivos militares irrumpieron armados este miércoles por la tarde en la Plaza Murillo, la plaza central de La Paz, e intentaron ingresar con una tanqueta al Palacio Quemado, casa del gobierno boliviano.

"Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia. No de unos cuantos, no de unos dueños que ya tienen 30, 40 años manejando el país", dijo el destituido comandante del ejército en las afueras del palacio presidencial.

Por su parte, el jefe de Estado advirtió la gravedad de la situación: “Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”.

Posteriormente designó a José Wilson Sánchez Velásquez como reemplazo de Zúñiga junto a nuevas autoridades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que rápidamente dieron juramento. Durante el acto, los presentes demostraron su apoyo a Arce con cánticos: "Lucho no estás solo carajo" y "Los golpistas no pasarán" fueron algunas de las proclamas que se escucharon.

"Estamos seguros que con esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos aplacar los apetitos inconstitucionales. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse" expresó en conferencia de prensa. Momentos después, apenas asumido, el nuevo general ordenó que todo personal militar que se encuentra en las calles "regrese a sus unidades".