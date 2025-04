La historia detrás de la foto de Francisco en el subte que se hizo viral: el testimonio del fotógrafo que capturó el momento

En diálogo con Juan Amorín y el equipo de Mañanas Argentinas por C5N, relató la secuencia que derivó en esa foto que quedó para la historia tras la celebración del Corpus Christi del año 2008: "Cuando se baja del escenario, se va de Once a la boca del subte línea A. Entro al subte, lo corro, salto el molinete y hasta tuve varios impedimentos, incluso se me trabó la mochila. Además, el subte era muy oscuro y la máquina que tenía era muy precaria... En ese momento se prendía y se apagaba la luz en el subte".

Luego, contó: "Le hice imágenes y la que trasciende es la que mira para arriba. Jorge estaba sorprendido, pero porque no estaba acostumbrado a que le estuvieran tan encima".

"En ese momento traté de venderla y no tuve éxito. Pero en 2013, cuando lo eligen Papa, un amigo me dice: '¿por qué no tratás de venderla, de moverla?' Estaba renegado con la profesión, con todo, y en ese año la vendo a un medio, a una agencia de periodismo y ahí empieza a circular. No tenía para comer ni para pagar el alquiler, pero finalmente la imagen salió proyectada hasta en el Martín Fierro y en medios de afuera", destacó Leguizamón.

El fotoperiodista realizó un análisis sobre lo que se ve en su foto y reflexionó: "Hoy veo a un tipo que está sentado en el subte con un montón de laburantes. En ese momento no lo vi. Me pasa que bueno yo vivo en Viedma, me siento viedmense por elección, me formé allá… desde acá la veo diferente. Como un tipo que realmente que profesaba lo que decía".

"Hice esa foto a mis 29 años. En ese momento la única forma de trabajar era sacar fotos y ofrecerlas, venderlas en las redacciones. Yo sabía que era el Arzobispo de Buenos Aires y sabía que iba a ser diferente, la corrí. Al final de todo vale la pena seguir con el fotoperiodismo, hoy puedo decir que valió la pena", cerró.

Wals, quien sale detrás de la imagen, se sumó a la mesa y completó: "Es cierto, no le gustaban las fotos ni que lo persiguieran. Yo pensaba: 'En algún momento me va a preguntar quién era'... Las fotos muestran un Bergoglio que hasta que se ve cómodo diría yo".

El Vaticano confirmó cuándo será el funeral del papa Francisco

Luego del fallecimiento del papa Francisco producto de un derrame cerebral, lo que conmocionó al mundo entero, el Vaticano empezó con los preparativos de darle el último adiós y confirmaron que el próximo sábado 26 de abril a las 10 (horario local) será el funeral a través de una misa exequial.

La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas informó que la liturgia exequial, la cual se realiza para despedir a los sumos pontífices que mueren en actividad, estará presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenálico.

La celebración finalizará y luego tendrá lugar la Última Commendatio, la última encomienda o recomendación a Dios para que acoteja el alma del difunto en la comunión de los santos, y la Valedictio, que es el último adiós antes de ser enterrado.

Desde la Oficina de Prensa de la Santa Sede informaron que su cuerpo se trasladará el miércoles a partir de las 4 de la mañana de la capilla de la residencia de Santa Marta a la Basílica Papal de San Pedro. También informaron por dónde pasará la procesión.

La procesión pasará por la plaza Santa Marta y la plaza de Protomartiri Romani, desde el Arco de las Campanas se saldrá a la Plaza de San Pedro y se entrará en la Basílica Vaticana por la puerta central, según informaron en un comunicado.

Francisco descansa sobre un ataúd de madera forrado de terciopelo rojo con una casulla púrpura y una mitra blanca. En las manos, lleva un rosario. Vale recordar que eliminó los tres ataúdes tradicionales de ciprés, plomo y roble. Además, mientras su cuerpo sea expuesto a los fieles, no se colocará el báculo papal.

Un día antes de la misa, el ataúd se cerrará con un pergamino en el que se destacan los hechos más importantes de su papado y las monedas acuñadas durante ese período. Luego, el Papa será enterrado en la Basílica de Santa María La Mayor, donde se encuentra la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, patrona de Roma.