Muerte del papa Francisco, en vivo: avanzan los preparativos para el comienzo del funeral

El día que Jorge Bergoglio pidió que le graben un casette de Edith Piaf

César Scicchitano es conocido como el Padre César, pero en los barrios también lo conocen como el Cura Rockero, por su afición a la música y por las varias bandas que integró, los discos que grabó con pr´ceres del rock como juanse, daniel Melingo o el Pity Álvarez. A César, el papa Francisco le pidió varias canciones sobre temáticas que le interesaba popularizar coo la vida de las trabajadoras sexuales o las dificultades en los barrios populares.

En la medianoche de este primer día sin Francisco, el padre César estuvo en los estudios de C5N. “Si tuviera que decir qué canción de rock fue Francisco digo que es esa balada hermosa de Ricardo Iorio que se llama ‘Sé vos’, porque nunca dejó de ser Jorge, nunca dejó de llamar a la abuelita de Soldati, al viejito de una geriátrico al que conocía y por otro lado recibía a diplomáticos de todo el mundo, negociaba con gente que pensaba muy distinto a él, hay que tener espalda para hacerlo, no cualquiera ocupa ese lugar”.

Emocionado, César dijo que Bergoglio “abrió su corazón y su cabeza a toda la humanidad, no solamente de la Iglesia Católica sino del mundo entero, es un argentino que mostró lo que podemos llegar a ser capaces si hacemos las cosas como corresponde”

Y con respecto a su oficio de músico, contó: “Cuando lo hacen Cardenal, viene a la Argentina unos días después y me llama; “Mucicista ¿cuándo te venis por acá que te traje algo de Roma?” Y cuando voy me recibe con una caja llena de discos, la abro y había música de Tony Bennet, de Ray Charles, de Aretha Franklin…´¿Pero no los quiere usted? son discazos?´, le digo y me dice ¨No, en lugar de darme plata para los pobres me dieron discos, ¿qué hago con esto? Sólo el de Edith Piaf grabamelo en casette”, porque no tenía donde escucharlos, solo tenía un pasacasete”.