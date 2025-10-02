2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La flotilla Mikeno logró entrar en territorio de la Franja de Gaza, pese a los esfuerzos de Israel

Por la ubicación del GPS, desde Global Sumud Flotilla informaron que el bote se encuentra en aguas palestinas. Las autoridades isaelíes informaron que frenaron al resto de los barcos que se dirigían a territorio palestino e indicaron que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa".

Por
La flotilla Mikeno logró entrar en territorio de la Franja de Gaza, pese a los esfuerzos de Israel

El GPS del barco Mikenos, perteneciente al programa de Global Sumud Flotilla, que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó que se encuentra a muy cerca de la costa a pesar de los esfuerzos de Israel, que interceptaron al resto de botes de la misión.

Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.
Te puede interesar:

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".

Captura flotilla Mikeno 1-10-25
Captura de https://globalsumudflotilla.org/tracker/

Captura de https://globalsumudflotilla.org/tracker/

Las autoridades israelíes detallaron que terminó la operación y que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Aunque advirtieron que "un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1973627808459981030&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los tanques israelíes avanzan hacia el centro de la Ciudad de Gaza.

Hamás asegura que perdió contacto con dos rehenes en la Franja de Gaza

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

En un giro inesperado, Trump advirtió que no permitirá que Israel anexe Cisjordania

Abbas aseguró que Palestina está dispuesta a trabajar en un plan de paz.

Ante la ONU, el presidente palestino pidió el fin de la guerra en Gaza: "No dejaremos nuestra tierra"

Milei y Netanyahu volvieron a reunirse para ratificar su alineamiento internacional.

Milei se reunió con Netanyahu en el cierre de su viaje a Nueva York

Gabriel Boricm pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

Gabriel Boric pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 20 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 31 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 31 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 44 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 44 minutos