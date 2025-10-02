La flotilla Mikeno logró entrar en territorio de la Franja de Gaza, pese a los esfuerzos de Israel Por la ubicación del GPS, desde Global Sumud Flotilla informaron que el bote se encuentra en aguas palestinas. Las autoridades isaelíes informaron que frenaron al resto de los barcos que se dirigían a territorio palestino e indicaron que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos y se dirigen a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Por







El GPS del barco Mikenos, perteneciente al programa de Global Sumud Flotilla, que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, informó que se encuentra a muy cerca de la costa a pesar de los esfuerzos de Israel, que interceptaron al resto de botes de la misión.

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron en redes sociales que más de "443 voluntarios de 47 países fueron capturados ilegalmente en aguas internacionales después de que Israel interceptara la flota. Los activistas fueron atacados con cañones de agua, rociados con aguas residuales y sus comunicaciones fueron interrumpidas".

Captura flotilla Mikeno 1-10-25 Captura de https://globalsumudflotilla.org/tracker/

En paralelo, el bote Mikeno logró entrar en las aguas territoriales de Gaza, según la información que desprendió su GPS, desde la página globalsumudflotilla.org donde se puede seguir en vivo su recorrido. Durante la noche de ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a interceptar, una por una, a las flotillas y detener a las personas que se encontraban dentro.

Las autoridades israelíes detallaron que terminó la operación y que "todos los pasajeros se encuentran sanos y salvos. Se dirigen sanos y salvos a Israel, desde donde serán deportados a Europa". Aunque advirtieron que "un último buque de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloqueo también será impedido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1973627808459981030&partner=&hide_thread=false Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025