Donald Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza La Casa Blanca preparó un plan de paz de 21 puntos que incluyen la liberación de todos los rehenes y la creación de un gobierno provisional. El republicano se reunirá este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Por







Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que existe "una oportunidad real" de lograr un acuerdo de paz para terminar el conflicto en la Franja de Gaza, en la previa de la reunión bilateral que mantendrá este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente. Estamos todos a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!", afirmó en un posteo de Truth Social. Aunque no dio más detalles, el vicepresidente J.D. Vance confirmó que importantes funcionarios participan de las negociaciones.

La administración Trump trabaja en un plan de paz de 21 puntos que incluye, según adelantó CNN, la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás y una propuesta para "el día después", con un gobierno previsional formado por un organismo internacional y un comité palestino.

La propuesta no establece una fecha concreta para transferir el poder a la Autoridad Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, pero contempla una retirada gradual de las tropas israelíes y niega cualquier participación de Hamás en el futuro gobierno.

Embed