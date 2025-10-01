1 de octubre de 2025 Inicio
Israel interceptó a la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Gaza: hay argentinos detenidos

Según las imágenes difundidas desde la cuenta oficial de la Flotilla Global Sumud, la Armada israelí abordó las las embarcaciones y detuvo a sus tripulantes.

La Flotilla pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza.

A menos de 300 kilómetros para llegar a Gaza, la Flotilla Global Sumud, que transportaba a más de 600 activistas con ayuda humanitaria para los palestinos, fue interceptada por la Armada de Israel en aguas internacionales del Mediterráneo oriental.

Tensión en EEUU entre demócratas y republicanos.
Cierre del gobierno de Estados Unidos: sin acuerdo entre demócratas y republicanos por el presupuesto

La abogada Myriam Bregman denunció que que hay argentinos detenidos. "Detuvieron a nuestra compañera Celeste Fierro y a otros activistas de la Flotilla. Vamos todos a Av. de Mayo y 9 de Julio a las 18hs", expresó la candidata del Frente de Izquierda en redes sociales.

"Alma" fue la primera de las 45 embarcaciones de la Flotilla que ha sido interceptada por las Fuerzas Armadas israelíes.

Según las imágenes difundidas por la cuenta oficial de la Flotilla Global Sumud, los navíos la Armada de Israel ya han abordado varios de los barcos humanitarios y detener a sus tripulantes. Hasta el momento se desconoce si hay heridos. Allí se encuentran presentes algunos argentinos, como la ex legisladora porteña Celeste Fierro.

Desde que la Flotilla Global Sumud partió de Barcelona con destino a Gaza, han recibido el asedio de las Fuerzas Armadas Israelíes, a pesar de infringir el derecho internacional. Entre algunas de las más graves se encuentra el ataque sufrido por drones incendiarios cuando se encontraban amarrados en el puerto tunecino de Sidi Bou.

Ante la amenaza de nuevos ataques, España e Italia enviaron buques militares para proteger a la Flotilla. Sin embargo, han decidido no entrar a la zona crítica y le pidieron a los capitanes de las embarcaciones que tampoco lo hagan.

Hacia las 20 horas locales, la Armada israelí hizo un primer contacto radial con uno de los buques humanitarios para informarles que estaban por ingresar en una zona considerada en bloqueo y que en caso de no cambiar su rumbo, serían interceptados.

A partir de las propias transmiciones en vivo de las embarcaciones, se ha visto a la Armada Israelí abordar la embarcación "Alma". Esta es la misma suerte que tendría el resto de la Flotilla.

La activista Greta Thunberg ha publicado un video en el que denuncia que el Ejército de Israel ha imposibilitado el suministro por parte de las embarcaciones de ayuda humanitaria.

