Edgardo Kueider, más complicado: la Justicia dictó una nueva prisión preventiva por lavado de activos El juez Humberto Otazú ordenó este jueves la medida de cumplimiento domiciliario. El exsenador se encuentra detenido en Paraguay por el delito de contrabando, luego de haber intentado ingresar al país con u$s200 mil en efectivo. Por Agregar C5N en









Edgardo Kueider intentó comprar departamentos en Paraguay con dinero no declarado.

Se complica la situación judicial del exsenador Edgardo Kueider en Paraguay: la Justicia dictó una nueva prisión preventiva en la causa donde se lo investiga por el delito de lavado de activos. La medida, de cumplimiento domiciliario, fue ordenada este jueves por el juez Humberto Otazú.

El exsenador se encuentra detenido en Paraguay desde el 4 de diciembre de 2024 por el delito de contrabando, luego de haber intentado ingresar al país fronterizo con u$s200 mil en efectivo, sin declarar, e intentar adquirir propiedades.

Cada vez más complicado: otro revés para el exsenador Kueider



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/PuT5qoifxu — C5N (@C5N) July 23, 2026 "Además tiene otro pedido de prisión preventiva y domiciliaria que es por un pedido de extradición que hace la justicia argentina y la jueza Sandra Arroyo Salgado, que tambien lo tiene investigado en nuestro país por lavado de activos y enriquecimiento ilícito", señaló la periodista de C5N especialista en temas judiciales, Vanesa Petrillo.

ABC - Paraguay La fiscalía paraguaya ausa a Kueider y su pareja de la "supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial" mediante empresas de pantalla, entre ellas Golsur S.A. y Exclusiva EAS. Los investigadores creen que dicha estructura habría sido utilizada para adquirir de manera irregular seis departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes, en Asunción, con fondos de presunto origen ilícito.

El exlegislador ya había sido condenado el 13 de julio por la Justicia paraguaya a dos años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero. La mujer, por su parte, recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.