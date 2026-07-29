Cuenta regresiva para Guillermo Tofoni: una denuncia lo complica

El empresario está acusado por los delitos de falso testimonio agravado y una presunta maniobra de estafa procesal. Además, se pide investigarlo si incurrió en falsedades vinculadas al uso de documentación en Estados Unidos, en el marco de una embestida judicial contra la AFA.

Se complica la situación judicial del empresario Guillermo Tofoni , quien viene de recibir una mala noticia desde Estados Unidos en medio de su disputa judicial contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Ahora, el agente FIFA fue denunciado por el empresario Javier Faroni, quien lo acusa de los delitos de falso testimonio agravado y una presunta maniobra de estafa procesal.

Además, pide investigarlo si incurrió en falsedades vinculadas al uso de documentación en los Estados Unidos , en el marco de su embestida judicial contra la AFA. La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de Gustavo Pierretti, y con la intervención del fiscal Eduardo Rosende.

En la denuncia primaria de Tofoni, el agente FIFA tenía como objetivo (hecho que luego fue desbaratado por sus propias contradicciones judiciales) implicar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en una presuntos delitos de desbaratamiento de derechos acordados y lavado de dinero.

En la misma, había denunciado que la Asociación del Fútbol Argentino habría desbaratado sus derechos contractuales mediante la interposición de una LLC "sin antecedentes en el rubro", en alusión a TourProdEnter LLC, y que se facilitó el uso de cuentas bancarias en Miami para depositar las presuntas ganancias de la AFA y que, con la supuesta intervención lucrativa de terceros, se habrían desplegado conductas propias del delito de lavado de activos.

Todo esto finalmente quedó en la nada ya que juez federal Julián Ercolini en septiembre de 2023, dispuso el sobreseimiento de Tapia y del resto de los imputados. Incluso, el magistrado adjetivó como una "excursión de pesca" el proceder judicial de Tofoni.

Según argumentó, la querella introdujo nuevas compañías y cuentas bancarias ubicadas en distintos Estados —sin coincidencia entre sí—, “apoyadas únicamente en notas periodísticas”, y que la información aportada resultaba "imprecisa" y ni siquiera "coincidente entre sí".

Tofoni, más complicado.

Según detalla la denuncia realizada contra Tofoni, "reconoció expresamente: (i) que 'TourProdEnter no tiene conflicto conmigo ni yo tengo nada que reclamar a TourProdEnter, al punto tal que ni a Faroni ni a la esposa los conozco'; y (ii) que 'no tuvo a la vista el contrato que AFA celebró con TourProdEnter', aunque sí 'vio la hoja a través de la cual el Comité Ejecutivo aprobaba esta LLC como agente recaudador'".

De esta manera, "admitió bajo acta que carece de vínculo, de conocimiento directo y de trato personal con los aquí involucrados, y que jamás examinó el instrumento contractual sobre cuya base se les atribuye participación en una maniobra ilícita".

"Esta contradicción entre lo declarado -la atribución a Faroni y a TourProdEnter LLC de una participación en una maniobra delictiva- y lo simultáneamente reconocido por el propio declarante ausencia de conflicto, de reclamo, de conocimiento personal y de examen del contrato invocado- constituye, cuanto menos, la afirmación de una primera falsedad y/o el ocultamiento de la verdad, en los términos del art. 275, primer párrafo, del Código Penal, agravado en los términos del segundo párrafo de esa norma- por haber sido prestada en el marco de una causa penal (CCC 66191/2025) y en perjuicio del suscripto, quien resultó imputado a partir de esa misma denuncia y de la declaración que la ratificó", agrega el documento judicial.

Pese a los antecedentes mencionados, Tofoni volvió a presentar en diciembre de 2025 una denuncia idéntica en el fuero criminal y correccional.

“El conjunto de estos elementos —la reedición, por vía de una denuncia enviada fuera de horario judicial y de escasa extensión, de una hipótesis fáctica ya descartada con sentencia firme; la explícita vinculación de esa denuncia penal con las pretensiones dinerarias sostenidas en sede comercial; el reconocimiento del propio denunciante acerca de su motivación económica; y el intento —declarado inadmisible— de World Eleven Inc. de constituirse en parte querellante en la causa penal— permite razonablemente sospechar que la denuncia penal fue utilizada como un instrumento orientado a presionar a la AFA en el marco de la disputa comercial, con eventual afectación patrimonial y reputacional para el suscripto y para TourProdEnter LLC, quienes —por reconocimiento del propio Tofoni— resultan ajenos a esa disputa contractual”, sostuvo la denuncia que complica al Tofoni y que resalta sus contradicciones.

Tofoni no podrá utilizar documentación obtenida en EEUU en las causas penales en Argentina

Hace unos días, el juez del Distrito de Georgia, Clay D..Land le prohibió a Tofoni utilizar en las causas penales iniciadas en la Argentina documentación bancaria obtenida en territorio estadounidense y, además, le ordenó que, en un plazo de 14 días, notifique a todas las personas y entidades que recibieron el material para que sea devuelto o destruido.

El magistrado aclaró que esa documentación debía ser utilizada solo para una demanda civil y no para una penal y mucho menos para difundirla entre periodistas y medios.

Se debe a que Tofoni accedió a esa documentación a partir de un procedimiento iniciado bajo el amparo del artículo 1782 del Código de los Estados Unidos, norma que permite obtener pruebas para utilizarlas en litigios extranjeros.

En otro tramo del escrito de cuatro páginas, Land le advirtió a Tofoni que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, incluso a pesar de que existía una orden de protección que limitaba expresamente el uso de esa documentación.

La denuncia de Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, involucra acusaciones por una supuesta defraudación en los contratos comerciales de la Selección Argentina.

En ese sentido, establece tres órdenes que Tofoni debe cumplir en el plazo de 14 días:

Notificar por escrito a cada persona o entidad a quien se hayan divulgado los Materiales de Tourprodenter que dichos materiales están sujetos a la Orden de Protección y solicitar su devolución o destrucción.

“Adoptar medidas razonables para recuperar o asegurar la devolución o destrucción de dichos materiales por parte de personas no autorizadas para recibirlos en virtud de la Orden de Protección".

“Presentar ante el Tribunal una certificación revisada que describa las medidas adoptadas para cumplir con el Párrafo 9 de la Orden de Protección”.

En conclusión, para el tribunal no está demostrado que Tofoni hubiera obtenido legalmente los registros bancarios de Tourprodenter con el fin de iniciar acciones penales y tampoco está acreditarso que la legislación argentina permitiera a Tofoni exigir la presentación de los registros bancarios privados de una empresa para iniciar acciones penales contra personas vinculadas a dicha compañía.