La exactriz porno Stormy Daniels negó haber extorsionado a Donald Trump

La exactriz se presentó por primera vez ante el jurado este martes y dio detalles sobre el encuentro que, según relató, ocurrió en 2006 durante un torneo de golf en Lake Tahoe, California. Aseguró que "no fue amenazada verbal ni físicamente", pero que se había "sentido avergonzada por no haberlo impedido, por no haber dicho que no".

La defensa de Trump, encabezada por la abogada Susan Necheles, intentó este jueves presentarla ante el jurado como una mujer "sórdida, avariciosa y poco fiable". También la acusó de amenazar al empresario y exigirle dinero a cambio de guardar silencio, reportó AFP.

Stormy Daniels contra Trump Trump siempre ha negado la supuesta relación con Daniels. Redes Sociales

Necheles recordó que Daniels dirigió y participó en más de 150 películas porno, por lo que tenía "mucha experiencia en hacer que las historias falsas de sexo parecieran reales". "Si esta historia no fuera cierta, la habría escrito mucho mejor", respondió la mujer.

Trump siempre negó el encuentro e insultó públicamente a Daniels en varias ocasiones. "Es difícil sentarse y escuchar las mentiras y declaraciones falsas que se hacen contra ti sabiendo que si respondes, incluso de la manera más modesta, un juez corrupto y altamente conflictivo te dice que serás puesto en prisión", sostuvo a través de la red Truth Social.

Además de este caso de Nueva York, el expresidente tiene otras dos causas en Washington y Georgia por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, y una tercera en Florida por presunta manipulación indebida de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.