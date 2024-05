Una exasesora de Donal Trump testificó que él le pidió que negara el romance con Stormy Daniels

Trump se declaró inocente de los cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares a Daniels, quien amenazaba con hacer pública la historia de su encuentro sexual en 2006.

Hicks testificó que le dijo a Trump cuatro días antes de las elecciones del 8 de noviembre de 2016 que el Wall Street Journal publicaría detalles de la historia de Daniels: "Quería asegurarse de que se negaría cualquier tipo de relación", testificó quien fuera su secretaria de prensa durante la campaña.

Agregó que Trump no quería que su esposa Melania viera la historia, que también incluía acusaciones de que tuvo un romance con la ex modelo de Playboy Karen McDougal. Trump negó haber mantenido relaciones sexuales con alguna de ellas. Hicks remarcó: "Le preocupaba cómo lo vería su esposa, y quería que me asegurara de que los periódicos no se entregaran a la residencia esa mañana".

El expresidente Donald Trump es el primer presidente norteamericano llevado a juicio en la historia de ese país. Redes Sociales

Primer juicio contra un expresidente de EEUU

Los fiscales del primer juicio penal contra un ex presidente de Estados Unidos sostienen que el pago a Daniels corrompió las elecciones al suprimir noticias que podrían haber influido en los votantes a la hora de decidir si respaldaban al republicano Trump o a su rival demócrata de entonces, Hillary Clinton.

Los fiscales dicen que Trump falsificó registros para encubrir violaciones de la ley electoral y la ley tributaria. El testimonio de Hicks podría ayudar a los abogados de Trump a argumentar que pagó a Daniels para evitar que su esposa, y no los votantes, se enteraran de las acusaciones de la estrella del cine para adultos. Hicks lloró brevemente durante su testimonio.

Trump, candidato republicano a la presidencia de nuevo este año, se sentó inexpresivo en la mesa de los acusados durante el testimonio de Hicks, durante el juicio que ya lleva once días.