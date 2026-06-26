26 de junio de 2026 Inicio
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La emergencia crece en Venezuela: la Cruz Roja detalló qué hace falta para asistir a los afectados

Con un saldo de 920 muertos y miles de heridos, la organización detalló las necesidades más críticas en el territorio y habilitó canales para donar desde Argentina.

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Un hombre junto a los escombros en La Guaira

Un hombre junto a los escombros en La Guaira, Venezuela.

REUTERS/Maxwell Briceño
Yimvert Berroterán era una de las figuras de la Selección venezolana Sub 20.
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En el territorio, la respuesta está siendo liderada por la Cruz Roja Venezolana, que mantiene operativos sus hospitales, centros de salud y equipos especializados. Actualmente, el personal humanitario se encuentra desplegado en las comunidades realizando tareas de búsqueda y rescate, evacuación de familias y brindando atención sanitaria de urgencia para estabilizar a los heridos.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Tomás Sarki, integrante de la Cruz Roja Argentina, precisó que "si bien la evaluación de daños continúa, las prioridades actuales están centradas en el alojamiento inmediato y la atención médica de urgencia". Además de la asistencia física, los equipos están brindando un abordaje integral que incluye apoyo psicosocial y cuidado de la salud mental para los damnificados que han perdido sus hogares y pertenencias.

Para colaborar con estas tareas de asistencia humanitaria, la Cruz Roja Argentina habilitó un canal de donaciones a través de su página web oficial. Según explicaron desde la organización, los fondos recaudados permiten sostener las operaciones de socorro en las distintas etapas de la crisis, que evolucionan desde el rescate inicial hasta la provisión de refugio para quienes debieron abandonar sus casas.

Finalmente, ante la magnitud de la catástrofe, la organización enfatizó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Los avances de la asistencia y el uso de los recursos pueden ser seguidos a través de las redes sociales de la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional de la Cruz Roja, donde se informa periódicamente sobre las acciones llevadas adelante en el terreno.

Chacao, uno de los municipios venezolanos más castigados.

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