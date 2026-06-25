Conocida como Nancy Salcedo Deivis en redes, la pitonisa compartió un video la semana pasada donde hablaba sobre ciertos movimientos telúricos en Venezuela. Tras los sismos en Caracas, el clip se volvió viral en redes sociales.

Tras los dos terremotos que ocurrieron en Venezuela , en redes sociales comenzó a circular un video de una vidente llamada Nancy Salcedo Deivis que presuntamente adelantó sobre los sismos seis días antes de que sucedieran . El clip se volvió viral y los usuarios remarcaron la coincidencia de la fecha que adelantó en ese momento la pitonisa: 24 de junio .

" Hace poco tuve una entrevista en la que hablé sobre tantas revelaciones que he tenido. Para este 24 de junio debemos estar prevenidos ya que puede ocurrir un temblor en Caracas" , escribió Nancy en el posteo en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, en el video la vidente habla sobre una visión que tuvo en el año 2004, la cual salió publicada en un diario de Venezuela, en la que se encontraba sobre unas torres cuando estas comenzaban a temblar. Según su relato, meses después en esas mismas torres ocurrió un incendio.

Seis días antes del terremoto que sacudió varias zonas de Venezuela, la vidente venezolana Nancy Salcedo Deivis publicó en sus redes sociales una entrevista en la que advertía sobre la posibilidad de que ocurriera un sismo en Caracas precisamente en esa fecha.… pic.twitter.com/ODW1N9OmJO

" En abril de 2004 tuve una revelación donde yo estaba en el Parque Central en Caracas donde hay dos tors muy altas, yo estaba en una de ellas, eran como las 7 de la noche. Setí cómo que estaba temblando, la torre se movía de este a oeste" , señaló Nancy.

A pesar de que en redes sociales se viralizó su historia cómo que supuestamente vaticinó los terremotos que ocurrieron el 24 de junio en Venezuela, varios usuarios comenzaron a cuestionarla por el año en que tuvo esta visión.

“Mentalista vaticina movimiento telúrico en Caracas para el 24 de junio. La especialista pide que se tomen prevenciones de seguridad en Parque Central y el Caracas Hilton y se investigue qué está afectando la zona. Advierte que en el país se impone el dialogo por el referendo”, se puede leer en el artículo publicado el 20 de abril de 2004.

Cómo ocurrieron los terremotos en Venezuela

Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el fenómeno comenzó poco después de las 18:00 horas locales con un primer sismo de magnitud 7,2, cuyo epicentro se localizó al oeste de Morón, a 168 kilómetros de Caracas. Apenas un minuto después, un segundo temblor alcanzó una magnitud de 7,5.

La onda expansiva y las réplicas fueron de tal intensidad que se sintieron con fuerza incluso en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de la capital venezolana, obligando a evacuar edificios en múltiples ciudades del país vecino.

Ante la gravedad de la crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez y la presidenta Rodríguez confirmó que Venezuela recibirá apoyo humanitario especializado. Gobiernos de una docena de países, incluidos Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay, ya han ofrecido asistencia formal. De hecho, el subsecretario de Estado de EE. UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, informó que ya se movilizó un equipo técnico para coordinar el envío y la logística de los rescatistas en el terreno.