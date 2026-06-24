Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Tenía cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram y la noticia fue confirmada por su familia. "Estamos devastados sin ella", sentenciaron.

A sus 36 años murió la influencer de fitness y maternidad Carly Douglas por un fuerte cancer de estómago que le habían diagnosticado durante el mes de marzo. Su familia confirmó la noticia mediante redes sociales, donde publicaron varias fotos de ella y un comunicado: "Estamos devastados sin ella" .

La joven de 36 años publicó el 24 de marzo pasado un video bajo el titulo "La actualización de vida que nunca pensé dar" en el cuál contó su diagnóstico de cáncer de estómago y el tratamiento al que comenzó a someterse.

Douglas tenía tres hijos, el menor Townes Mason Douglas nació en marzo de 2025 junto a su pareja David Douglas . La influencer era reconocida en Estados Unidos, con cerca de 150 mil seguidores y compartía en sus redes consejos de fitness y maternidad en videos o fotos.

En el video contó que fue a una clínica preocupada por una inflamación estomacal: " Pensé que se trataba de una obstrucción estomacal. Mi estómago estaba muy inflamado y tenía mucho dolor" , expresó.

Entre lágrimas y muy emocionada confirmó que los médicos le diagnosticaron un cáncer de estómago en etapa 4. "Ellos creen que empezó en mi estómago y luego hizo metástasis en todo" , añadió.

En redes sociales, Carly eligió compartir su batalla contra el cáncer, entre los tratamientos, la quimioterapia y visitas al hospital: "Estoy viviendo una pesadilla".

Sin embargo, el pasado 16 de junio su familia compartió varias fotografías de la influencer con un emotivo mensaje contando que Carly falleció. "El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria eterna, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos hijos que ahora descansan en el cielo", detallaron.

El emotivo mensaje de despedida de la familia de Carly Douglas en redes

El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria eterna, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos hijos que ahora descansan en el cielo.

Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escucharla de vuelta a Dios, Aquel que la sostenía en la palma de su mano. Carly era la alegría personificada, pura luz del sol. Parecía que su sonrisa estaba grabada permanentemente en su rostro y que su risa siempre estaba lista para brotar.

Ser conocido por Carly Faye era ser amado por Carly Faye. Atesoraba a sus hijos y disfrutaba cada momento con ellos, absorbiendo hasta la última gota de risas y abrazos hasta el final. Ser la madre de River, Faye y Townes fue su mayor honor y alegría. Carly amaba a su esposo, David, con todo su ser.

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Su mejor amigo, su alma gemela, el hombre al que anhelaba ver entrar por la puerta cada noche. Su amor era profundo e inmenso, y se extendía por cada rincón de sus vidas y su hogar. Carly amaba profundamente a sus padres, y la familia siempre fue increíblemente importante para ella.

Compartía un vínculo especialmente preciado con su madre, quien no solo era su madre, sino también su mejor amiga y su mayor consuelo en cada etapa de la vida. Estamos devastados por su ausencia. El vacío que Carly ha dejado en la vida de su familia y amigos jamás se llenará. Pero no perdemos la esperanza.

Sabemos que está completa, plena y en su versión más alegre y radiante. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa.