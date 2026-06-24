24 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Tenía cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram y la noticia fue confirmada por su familia. "Estamos devastados sin ella", sentenciaron.

Por
Carly Douglas tenía 36 años.

Carly Douglas tenía 36 años.

A sus 36 años murió la influencer de fitness y maternidad Carly Douglas por un fuerte cancer de estómago que le habían diagnosticado durante el mes de marzo. Su familia confirmó la noticia mediante redes sociales, donde publicaron varias fotos de ella y un comunicado: "Estamos devastados sin ella".

Este beso del entrenador de la Selección noruega se hizo viral. 
Te puede interesar:

Mundial 2026: así fue el beso viral del técnico de Noruega que revela una emotiva historia

La joven de 36 años publicó el 24 de marzo pasado un video bajo el titulo "La actualización de vida que nunca pensé dar" en el cuál contó su diagnóstico de cáncer de estómago y el tratamiento al que comenzó a someterse.

Douglas tenía tres hijos, el menor Townes Mason Douglas nació en marzo de 2025 junto a su pareja David Douglas. La influencer era reconocida en Estados Unidos, con cerca de 150 mil seguidores y compartía en sus redes consejos de fitness y maternidad en videos o fotos.

Entre lágrimas y muy emocionada confirmó que los médicos le diagnosticaron un cáncer de estómago en etapa 4. "Ellos creen que empezó en mi estómago y luego hizo metástasis en todo", añadió.

En redes sociales, Carly eligió compartir su batalla contra el cáncer, entre los tratamientos, la quimioterapia y visitas al hospital: "Estoy viviendo una pesadilla".

Sin embargo, el pasado 16 de junio su familia compartió varias fotografías de la influencer con un emotivo mensaje contando que Carly falleció. "El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria eterna, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos hijos que ahora descansan en el cielo", detallaron.

El emotivo mensaje de despedida de la familia de Carly Douglas en redes

El 13 de junio de 2026, Carly Faye Douglas entró en la gloria eterna, en su lugar de descanso final. Se encontró cara a cara con su Creador y Salvador, y sus brazos están llenos de sus dos hijos que ahora descansan en el cielo.

Carly luchó contra el cáncer con valentía y determinación, llena de esperanza y siempre guiando a quien quisiera escucharla de vuelta a Dios, Aquel que la sostenía en la palma de su mano. Carly era la alegría personificada, pura luz del sol. Parecía que su sonrisa estaba grabada permanentemente en su rostro y que su risa siempre estaba lista para brotar.

Ser conocido por Carly Faye era ser amado por Carly Faye. Atesoraba a sus hijos y disfrutaba cada momento con ellos, absorbiendo hasta la última gota de risas y abrazos hasta el final. Ser la madre de River, Faye y Townes fue su mayor honor y alegría. Carly amaba a su esposo, David, con todo su ser.

Su mejor amigo, su alma gemela, el hombre al que anhelaba ver entrar por la puerta cada noche. Su amor era profundo e inmenso, y se extendía por cada rincón de sus vidas y su hogar. Carly amaba profundamente a sus padres, y la familia siempre fue increíblemente importante para ella.

Compartía un vínculo especialmente preciado con su madre, quien no solo era su madre, sino también su mejor amiga y su mayor consuelo en cada etapa de la vida. Estamos devastados por su ausencia. El vacío que Carly ha dejado en la vida de su familia y amigos jamás se llenará. Pero no perdemos la esperanza.

Sabemos que está completa, plena y en su versión más alegre y radiante. Más que nada, Carly querría que todos los que lean esto busquen a Dios y la paz eterna que ahora tiene. Carly Faye Douglas está en casa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Se subió borracho a un avión, intentó golpear a un policía y recibió una brutal golpiza

Este señor artesano se volvió viral por sus increíbles tazas de Toy Story. 

Es español, mostró las tazas especiales que hace de Toy Story y se volvió viral

Un periodista de TyC se quejó en vivo del Mundial.

"Este Mundial de mierda": el exabrupto de un reconocido conductor de TyC Sports en pleno vivo

La joven argentina que se hizo viral porque dice parecerse a Antonela Roccuzzo.

Asegura que se parece a Antonela Roccuzzo, subió un video para comprobarlo y se volvió viral

El joven de 19 años de Burzaco que puso un emprendimiento de pizzas que es un éxito. 

Vende pizzas en Burzaco, lo estafaron y se hizo viral por el apoyo de sus seguidores

Doku maneja la posibilidad de apartarse del Mundial 2026 en los cuartos de final.

Un jugador de Bélgica podría abandonar el Mundial 2026 y enfrenta duras críticas

Rating Cero

Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor.

La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor

¿Todo mal entre Marley y Nico Occhiato?

Se filtró la lapidaria crítica que Marley le hizo a Nico Occhiato tras la polémica con Flor Peña

Más nombres convocados.

Se filtró el nombre de la famosa que estaría en MasterChef Celebrity y causará furor

Marley entrevistó a Messi.

Marley entrevistó a Lionel Messi luego del escándalo con Flor Peña y Luzu TV

Flor Vigna sobre su OnlyFans: Es solo una faceta más. 

Flor Vigna reveló por qué abrió una cuenta de OnlyFans: "Mi familia necesitaba ayuda"

últimas noticias

Uno de los atractivos de La Chocolaterie será la posibilidad de descubrir productos poco habituales.

Llega La Chocolaterie 2026: habrá una pelota de chocolate gigante, productos inspirados en el Mundial y más de 120 expositores

Hace 12 minutos
Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli y pretende sumarlo al plantel

Bomba en Boca: Riquelme busca un arquero y le apunta a un campeón del mundo

Hace 13 minutos
Se trata de Carly Douglas, tenía 36 años y tres hijos. 

Conmoción por la muerte de una influencer en el pico de su carrera

Hace 32 minutos
Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad.

Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad

Hace 33 minutos
El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor.

La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor

Hace 42 minutos