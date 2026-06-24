La desopilante predicción para Brasil-Escocia: alertan por una invasión extraterrestre en el Mundial 2026

Una vidente brasileña aseguró que durante el partido habrá una visita alienígena: varios jugadores y parte del público serán abducidos por una nave gigante.

Este miércoles se enfrentan Escocia y Brasil en el Mundial 2026 en el Estadio de Miami . Sin embargo una terrorífica predicción de una vidente brasileña revolucionó las redes sociales: varios jugadores y parte del público serán abducidos por una nave gigante . De esta manera comenzaría una invasión alienígena en uno de los eventos futbolísticos más grandes del mundo.

La vidente Vo Bahiana compartió varios videos en redes sociales donde se la ve preocupada y bastante costernada por una visión que tuvo en un sueño: " Me desperté muy aterrada. Y en Miami estaba disputándose en partido entre Brasil y Escocia. Y cuando el partido estaba llegando casi al final, vi llegar una nave espacial".

Además, remarcó que esa nave social se llevaría " a todos los jugadores" . El video que subió no tardó en viralizarse en redes sociales rápidamente generando muchas opiniones al respecto, desde el asombro hasta la desconfianza sobre sus dichos, ya que diariamente en internet se viralizan todo tipo de supuestas predicciones que terminan en la nada.

Sin embargo, en paralelo a esta serie de videos comenzó a resurgir la historia que ocurrió el 27 de octubre de 1954 durante un partido disputado entre Fiorentina y Pistoiese. Donde más de 10.000 espectadores vieron en el cielo una serie de Objetos Voladores No Identificados (OVNI).

" Era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente, lentamente, lentamente. Todos estaban viendo hacia arriba y había algo brillante en el cielo, plateado brillante" , aseguró para la BBC, Ardico Magnini, uno de los futbolistas. El partido se suspendió de inmediato y los medios de la época no tardaron en replicar la noticia.

¿Invasión extraterrestre en el Mundial 2026? Las otras teorías que surgieron en redes

Una de las casualidades de la predicción de la vidente es que el 24 de junio coincide con el Día del Ufólogo, fecha que hace referencia a la experiencia del piloto privado Kenneth Arnold en Estados Unidos, cuando avistó lo que describió como una hilera de nueve objetos voladores brillantes no identificados que sobrevolaban el Monte Rainier a velocidades que estimó en al menos 1930 kilómetros por hora.

En redes sociales, la contra teoría de David Mosquera, conocido como @renaldinhos en X, también cobró popularidad. "Lo de la vidente brasileña que dijo que se producirá una abducción extraterrestre durante el Brasil-Escocia de hoy, en cambio, no me genera el menor tipo de interés. Ni siquiera es original: está sacado de la película The Tomorrow War de 2021", expresó.

Al buscar el tráiler en internet se puede observar que la película comienza con una familia viendo un partido de Brasil contra Escocia cuando son sorprendidos por una invasión alienígena durante el Mundial de Qatar 2022.