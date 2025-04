La despedida de Infantino al papa Francisco: "Estoy profundamente entristecido"

Embed - Gianni Infantino - FIFA President on Instagram: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Papa Francesco. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con lui in un paio di occasioni, nelle quali ha sempre condiviso il suo entusiasmo per il calcio e sottolineato l’importante ruolo che il nostro sport svolge nella società, in particolare per quanto riguarda l’educazione e la tutela dei bambini in tutto il mondo. ”Il calcio è lo sport più bello del mondo…” queste erano le sue parole. All’inizio di quest’anno, al Vertice dei leader mondiali sui diritti dei bambini svoltosi in Vaticano, ha ribadito la sua speranza che il calcio possa essere una forza unificante a livello globale e un impulso positivo per il bene. So quanto fosse importante per la comunità Cattolica in tutto il mondo in quanto capo della Chiesa. Attraverso il messaggio di speranza e pace che ha trasmesso proprio ieri, domenica di Pasqua, ha dato il buon esempio, e le mie più sincere condoglianze vanno a tutti coloro che lo conoscevano, alla sua comunità, alla sua famiglia e ai suoi amici. Le preghiere di tutto il mondo del calcio sono con lui. Che riposi in pace. I am deeply saddened to hear of the passing of Pope Francis. I was privileged enough to spend some time with him on a couple of occasions, and he always shared his enthusiasm for football and stressed the important role our sport plays in society, in particular in relation to educating and safeguarding children all around the world. “Football is the most beautiful sport in the world...” these were his words. Earlier this year at the World Leaders Summit on Children’s Rights in the Vatican, he reiterated his hope for football as a unifying force globally and to be a positive force for good. I know how much he meant to the Catholic community as the leader of their church worldwide. Through the message of hope and peace that he provided as recently as yesterday on Easter Sunday, he led by example, and my sincere condolences go to all those who knew him, his community, family and friends. All the prayers of the whole football world are with him. May he rest in peace. "

