La despedida del primer transexual invitado al Vaticano: "Con el papa Francisco se nos ha ido un ser extraordinario"

Diego compartió su experiencia en diálogo este domingo con C5N , donde relató que "tengo 59 años, con 40, muy tarde, inicié mi camino de reasignación". "Me he sentido un niño toda la vida desde que tengo uso de razón, pero lógicamente mi cuerpo no mi cuerpo no iba acorde con lo que yo sentía y con lo que yo pensaba" , describió.

"Pero con con la edad que yo tenía, la transexualidad era ciencia ficción, ni existía ni se oía hablar. Con 40 me reasigno, pero hasta entonces he sufrido diversos y graves ataques por parte de gente de la institución, desde el colegio con 9 años que una monja de las Josefinas me abofetea la cara y me abre el labio contra una pared, porque me gustaba una niña del colegio, hasta con 40, que sufrí un ataque horroroso por parte de un sacerdote de la diócesis donde yo vivía, en plena calle", explicó.

Diego contó que fue "educado en la en la en el catolicismo de toda la vida y tengo una familia más conservadora y muy arraigada". El día del ataque del cura se puso a escribir para desahogarse, y se dio cuenta de que tenía "un montón de páginas, siete, ocho páginas de dolor y de duda".

"No tenía pensado mandárselo a nadie, era una cosa como mía, pero pero una vez que acabé me acordé de este hombre que yo había visto y que me había cautivado desde el minuto uno en un avión diciendo que el no era nadie para para juzgar a un homosexual, que no había madres solteras, que había madres, que era un hombre implicado con la inmigración y pensé, bueno, se la mando al Papa que es a un un tío abierto y que posiblemente me entienda", reflexionó.

Buscó la dirección en Google y envió su carta. Tres meses después, algo increíble ocurrió a través del teléfono. "Soy el papa Francisco", dijo una voz, escondida detrás de un número privado. Naturalmente, Diego pensó que era una broma, hasta que la voz aseguró: "Tengo en mis manos la carta que me mandaste. Es más, te voy a leer un trocito para que tú me creas".

"La carta me ha enamorado, me ha gustado mucho y quiero que nos veamos, quiero conocerte, quiero que vengas a verme a Roma", lo invitó. La familia de Diego no le creía, pensaban que era obra de algún bromista o, peor, alguien con intenciones más oscuras.

"Habíamos quedado a las 5:30 de la tarde. Nos recibe la Guardia Suiza de la entrada y luego se pasan más controles hasta que llega al edificio de Santa Marta, que es como un seminario. Te meten una habitacioncita y pensé que ni de broma le iba a ver. 'Algo ha pasado, no ha podido, mandará a alguien', pero no: se abrió la puerta y apareció un pedazo de hombre con los brazos abiertos, me dijo, 'Diego, amigo, qué ganas tenía de conocerte', me abrazó y yo me quedé frío al principio, pero luego me agarré a él y dije 'De aquí no hay quien me mueva a mí'", relató.

papa Francisco El papa Francisco, reconocido por su apoyo a los más vulnerables. Redes sociales

"Nos fundimos en un abrazo muy bonito, muy bonito. Un abrazo en el que yo le vuelco mis inquietudes, mi dolor, mis dudas y él me devuelve cariño, protección y respeto", contó el hombre, emocionado.

"El tema de la transexualidad lo tocamos poco, porque él lo tenía muy claro. El me dijo 'Mira, tú eres un hijo de Dios exactamente igual que cualquier otro. Dios te ha hecho así, así te quiere. No te sientas de aquí en adelante rechazado nunca más. Si quieres comulgar, comulga. Y si hay un cura que te niega la comunión, busca a otro porque siempre vas a encontrar a uno que lo haga'", detalló.

Diego sintió que Francisco "me abrió la puerta, que se me había cerrado durante durante toda mi santa vida, pero no solo se me había cerrado sino que la Iglesia me había maltratado". "No te digo que se me haya ido el daño, pero yo me fui de ahí con mucha fuerza, con la cabeza alta, la misma una cabeza que había tenido mirando al suelo toda la puñetera vida porque no sabía lo que me iba a venir, si me iban a insultar, a partir de ello la llevé alta", sentenció.

Sobre la muerte del Papa, planteó que "se nos ha ido un ser absolutamente extraordinario". "He tenido además el placer de de continuar a partir de ese encuentro mi amistad con él y era un tipo con una sensibilidad, un calor argentino y una vocación de proteger a los que siempre nos han machacado brutal", remarcó.

Entierro del papa Francisco en Santa María la Mayor 26-04-25 El papa Francisco fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Captura transmisión Vatican Media

"Su muerte es triste porque se ha ido el mejor Papa que ha tenido este mundo y se me ha ido un grandísimo amigo al que quería y querré toda la vida. En cuanto a lo que venga, yo no las tengo todas conmigo. Yo sé que hay un tanto por ciento muy elevado del cónclave que está elegido por él y todo lo que tú quieras, pero ahí hay unas hienas que llevan esperando a la víctima meses y meses y diría que hasta años", advirtió.

"Esa gente tiene fuerza porque son los que están manteniendo las raíces esas que ya están podridas, pero que ahí siguen de la institución. Yo espero y confío que, entre mate y mate con Dios, este hombre mire para abajo e ilumine el cónclave un poco. Porque como bien nos salga la otra con las hienas estas, todas las ventanas que él ha abierto se van a volver a cerrar y se quedarán solos", concluyó.