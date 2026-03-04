El abogado de la argentina detenida por racismo en Brasil desmintió que esté cerca del juicio oral El defensor de Agostina Páez aclaró que la causa se encuentra en etapa de instrucción y que el magistrado a cargo aún debe resolver sobre los recursos presentados. Por + Seguir en







Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo en Brasil.

El abogado Sebastián Robles, defensor de Agostina Páez, desmintió este miércoles que su clienta esté a un paso del juicio oral en Río de Janeiro. Según explicó el letrado, la abogada argentina de 29 años, acusada de injuria racial tras un incidente en un bar de Copacabana, continúa en la etapa previa del proceso judicial mientras se aguarda una resolución del magistrado interviniente sobre las instancias actuales.

Robles precisó que recientemente presentó un recurso de hábeas corpus que detalla horarios, lugares y el intercambio entre los involucrados, además de solicitar el relevamiento de cámaras de seguridad públicas. El abogado enfatizó que, tras la resolución del juez, primero "se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio", remarcando que todavía queda un largo trayecto legal por transitar.

Páez se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión preventiva, aunque fue excarcelada y permanece monitoreada mediante una tobillera electrónica con la prohibición de salir de Brasil. La acusada, oriunda de Santiago del Estero, denunció ante la justicia que su reacción fue una respuesta a comentarios de tono sexual por parte de los trabajadores del bar, asegurando que se retiró a los gritos tras una disputa por una cuenta mal cobrada.

La situación de la argentina se agravó debido a la viralización de un video que registró sus gestos discriminatorios, pieza que la justicia brasileña considera una prueba fundamental. En Brasil, los delitos relacionados con el racismo pertenecen al fuero penal y son tratados con extrema severidad, lo que mantiene a la joven en una situación procesal delicada desde mediados de enero.

En el marco de su detención, la defensa también denunció que Páez es víctima de hostigamiento por parte de la custodia asignada y que recibió graves amenazas a través de las redes sociales. Según el entorno de la abogada, los mensajes incluyen insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos como "Cuidado en caminar sola", "Sudaca muerta de hambre" y "Ojalá que te maten".

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil no volverá a Argentina El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro le negó a Agostina Páez la posibilidad de volver a la Argentina, según un dictamen conocido este miércoles, ya que consideró que autorizar su regreso durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y dificultar la aplicación de una eventual condena, dada "la gravedad del hecho y la política de tolerancia cero frente al racismo establecida en la legislación brasileña". La defensa había objetado la validez del expediente alegando manipulación de pruebas digitales, desconocimiento del delito y parcialidad de testigos. Para la Fiscalía, en cambio, la denuncia está debidamente fundamentada, con hechos y víctimas identificados, una descripción precisa y pruebas suficientes —incluidos testimonios y videos— para avanzar con el proceso.