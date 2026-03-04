5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El abogado de la argentina detenida por racismo en Brasil desmintió que esté cerca del juicio oral

El defensor de Agostina Páez aclaró que la causa se encuentra en etapa de instrucción y que el magistrado a cargo aún debe resolver sobre los recursos presentados.

Por
Agostina Páez

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo en Brasil.

El abogado Sebastián Robles, defensor de Agostina Páez, desmintió este miércoles que su clienta esté a un paso del juicio oral en Río de Janeiro. Según explicó el letrado, la abogada argentina de 29 años, acusada de injuria racial tras un incidente en un bar de Copacabana, continúa en la etapa previa del proceso judicial mientras se aguarda una resolución del magistrado interviniente sobre las instancias actuales.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Río, enfrentará juicio por actos discriminatorios. 
Te puede interesar:

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil irá a juicio y no volverá a Argentina

Robles precisó que recientemente presentó un recurso de hábeas corpus que detalla horarios, lugares y el intercambio entre los involucrados, además de solicitar el relevamiento de cámaras de seguridad públicas. El abogado enfatizó que, tras la resolución del juez, primero "se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio", remarcando que todavía queda un largo trayecto legal por transitar.

Páez se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión preventiva, aunque fue excarcelada y permanece monitoreada mediante una tobillera electrónica con la prohibición de salir de Brasil. La acusada, oriunda de Santiago del Estero, denunció ante la justicia que su reacción fue una respuesta a comentarios de tono sexual por parte de los trabajadores del bar, asegurando que se retiró a los gritos tras una disputa por una cuenta mal cobrada.

La situación de la argentina se agravó debido a la viralización de un video que registró sus gestos discriminatorios, pieza que la justicia brasileña considera una prueba fundamental. En Brasil, los delitos relacionados con el racismo pertenecen al fuero penal y son tratados con extrema severidad, lo que mantiene a la joven en una situación procesal delicada desde mediados de enero.

En el marco de su detención, la defensa también denunció que Páez es víctima de hostigamiento por parte de la custodia asignada y que recibió graves amenazas a través de las redes sociales. Según el entorno de la abogada, los mensajes incluyen insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos como "Cuidado en caminar sola", "Sudaca muerta de hambre" y "Ojalá que te maten".

Fuerte revés: la abogada acusada de racismo en Brasil no volverá a Argentina

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro le negó a Agostina Páez la posibilidad de volver a la Argentina, según un dictamen conocido este miércoles, ya que consideró que autorizar su regreso durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y dificultar la aplicación de una eventual condena, dada "la gravedad del hecho y la política de tolerancia cero frente al racismo establecida en la legislación brasileña".

La defensa había objetado la validez del expediente alegando manipulación de pruebas digitales, desconocimiento del delito y parcialidad de testigos. Para la Fiscalía, en cambio, la denuncia está debidamente fundamentada, con hechos y víctimas identificados, una descripción precisa y pruebas suficientes —incluidos testimonios y videos— para avanzar con el proceso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una cámara de seguridad captó el momento en que le disparan a la joven modelo. 

Brutal ataque en Brasil: balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su mamá

Dos de los acusados se entregaron a la Justicia. 

Quiénes son los cuatro jóvenes acusados de violar a una joven en Río de Janeiro

Los sospechosos fueron filmados por las cámaras de seguridad.

Horror en Brasil: un adolescente engañó a su exnovia, la citó y la violó en grupo

El jucio por el asesinato de la consejala del PSOL moviliza a la sociedad brasileña.

El juicio por la muerte de Marielle Franco destapa las cloacas de la ultraderecha en Brasil

Marielle Franco, concejal de Río de Janeiro asesinada en 2018.

La Justicia brasileña condenó a 76 años de cárcel a los autores intelectuales del asesinato de Marielle Franco

Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Temporal en Brasil: sube a 46 el número muertos y 21 continúan desaparecidos por las inundaciones

Rating Cero

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

últimas noticias

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

Hace 28 minutos
Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

Hace 36 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador ganó más de $700 millones en La Segunda

Hace 47 minutos
La industria automotriz afronta un 2026 desafiante.

La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadena siete meses de retroceso

Hace 55 minutos
Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

Hace 1 hora