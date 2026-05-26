Jorge García Cuerva volvió a repudiar la violencia política: "Argentina no quiere vivir enfrentada"

Tras el fuerte discurso que pronunció en el Tedeum del 25 de Mayo frente al presidente Javier Milei, el arzobispo de Buenos Aires volvió a reclamar acuerdos, cuestionó el clima de confrontación política y pidió mayor sensibilidad frente a la crisis social.

Luego del fuerte mensaje que dejó durante el Tedeum por el 25 de Mayo , el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, amplió sus definiciones y volvió a poner el foco en la violencia política, el deterioro del vínculo social y la necesidad de construir acuerdos en medio de un escenario marcado por fuertes tensiones políticas y económicas.

Después del acto que compartió con el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete, el líder religioso sostuvo que la Argentina necesita abandonar la lógica de la confrontación y advirtió sobre el impacto que generan los discursos públicos.

"Argentina no quiere vivir enfrentada. Algunas situaciones de violencia que podemos vivir en nuestra sociedad casi que son habilitadas por los dirigentes. Si los dirigentes se tratan de la forma que se tratan y se dicen las cosas que se dicen, por qué no lo puede hacer la sociedad", afirmó en una entrevista en Infobae.

En ese sentido, explicó que tras la ceremonia mantuvo un intercambio con el jefe de Estado y destacó el tono del encuentro. "El presidente me agradeció las palabras y el Tedeum. El clima fue de mucha cordialidad. Las reacciones han sido muy positivas de todos", señaló.

García Cuerva aseguró además que existe una creciente necesidad de construir consensos y recuperar el diálogo social. "Hemos tomado conciencia de que hay que generar una cultura del acuerdo, de la amistad social, del encuentro" , sostuvo.

Durante la entrevista retomó conceptos vinculados al mensaje del Papa León XIV y afirmó: "Como dice el Papa León debemos ser artífices de la paz. La paz no es solamente la ausencia de guerra, es más que eso. Los argentinos nos merecemos una manera de vivir más cordial. Tenemos que generar y forjar el bien común".

El arzobispo también fue consultado sobre las polémicas relacionadas con la exhibición de bienes o gastos de dirigentes políticos, en un contexto atravesado por cuestionamientos públicos y denuncias. Al respecto, planteó una crítica hacia las conductas que puedan mostrar desconexión con la realidad económica que atraviesa una parte importante de la sociedad.

"Cuando hay derroche, hay despilfarro, es escandaloso, porque es no ponerse en los zapatos del otro que la está pasando muy mal", expresó. "Hay que ser un poco más austeros. Eso no significa ser pobrista ni reivindicar que todos vivíamos mal. Es un tema de austeridad y de tomar conciencia que hay muchos que la están pasando mal", agregó.

En esa línea, insistió en que el individualismo agrava la fragmentación social. "El bien común no es pensar en uno mismo, sino también pensar en el otro. A veces hay un individualismo extremadamente cruel que va generando un desmembramiento social", afirmó.

Por último, el arzobispo también se refirió a una posible visita del Papa a la Argentina y señaló que existen expectativas concretas, aunque evitó dar una confirmación definitiva.

"Hay muchas posibilidades de que el papa León venga. Tenemos que ser prudentes y esperar la confirmación por parte de la Santa Sede. Pero las posibilidades son muy ciertas y muy posibles. Ojalá que venga porque su mensaje será de paz, de acuerdo. Nos va a hacer muy bien la visita del Papa si viene", concluyó.