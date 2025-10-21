21 de octubre de 2025 Inicio
Indonesia le niega la entrada a los deportistas israelíes que iban a disputar el Mundial de Gimnasia Artística

El gobierno local le negó la entrada a seis gimnastas, entre los que se destaca el dos veces medallista olímpico Artem Dolgopyat. La decisión se tomó en repudio al genocidio en Gaza y en reclamo de que "se reconozca la independencia y soberanía del Estado de Palestina".

Artem Dolgopyat

Artem Dolgopyat, el gimnasta israelí más destacado, ganó la medalla de oro en los Juegos de Tokio 2020 y una de plata en París 2024.

El gobierno de Indonesia le denegó el ingreso al país a seis deportistas israelíes que iban a acudir al Mundial de Gimnasia Artística y que comenzó esta semana en este archipiélago ubicado en el sudeste asiático, en repudio al genocidio cometido en la Franja de Gaza y en reclamo de la independencia del Estado de Palestina.

"Esta política se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina”, aseguró el Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios, mediante un comunicado en el que informó que los seis deportistas israelíes tenían negada la entrada al país.

Por su parte, la Federación de Gimnasia de Israel ha intentado apelar la decisión del gobierno indonesio y obligar a la Federación Internacional de Gimnasia que se garantice la participación de sus deportistas o directamente cancelar la competición hasta encontrar una nueva sede. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó su pedido.

El Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó que Indonesia le niegue la entrada al país a los gimnastas israelíes para disputar el Mundial de Yakarta 2025 y ha recibido "con gran preocupación" la noticia.

"Todos los deportistas, equipos y oficiales deportivos que reúnan los requisitos deben poder participar en competiciones y eventos deportivos internacionales sin ningún tipo de discriminación por parte del país anfitrión, de conformidad con la Carta Olímpica y los principios fundamentales de no discriminación, autonomía y neutralidad política que rigen el Movimiento Olímpico”, sostuvieron desde el COI.

Sin embargo, el COI también reconoce que es un asunto por el cual no tiene competencias: "Es responsabilidad directa del país anfitrión, del organizador y de las organizaciones deportivas directamente implicadas”, explicó. Este es el mismo motivo por el cual el TAS rechazó el pedido de Israel.

De esta manera, Israel se quedó sin representación en el Mundial de Yakarta 2025, entre los que destaca Artem Dolgopyat, medalla de oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y plata en París 2024.

Esta no es la primera vez que Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo, rechaza la entrada de deportistas israelíes. Cuando en marzo de 2023 el archipiélago del sudeste asiático iba a organizar el Mundial de Fútbol Sub-20, el gobierno también le vetó el ingreso a los futbolistas que iban a representar a Israel. Sin embargo, en aquel entonces, la competición fue traslada a Argentina e Israel terminó participando.

