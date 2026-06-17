17 de junio de 2026 Inicio
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La amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no se portan bien, volveremos a bombardearlos"

Tras la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos advirtió al país persa que cualquier cambio o incumplimiento en el acuerdo podría provocar una respuesta militar inmediata.

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Donald Trump lanzó una advertencia a Irán y la tensión no afloja en Medio Oriente.

Donald Trump lanzó una advertencia a Irán y la tensión no afloja en Medio Oriente.

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El presidente norteamericano, Donald Trump, advirtió a Irán que cualquier cambio en el acuerdo de paz o incumplimiento podría provocar una respuesta militar inmediata. "Si no se portan bien, volveremos de inmediato a lanzarles bombas directamente en la cabeza", expresó, tras la cumbre del G7.

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.
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El mandatario afirmó que el acuerdo propuesto para poner fin al conflicto de Oriente Medio, que se formalizará en una ceremonia de firma en Ginebra el viernes, "no es definitivo".

"Es un memorando de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas. Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas directamente en la cabeza", expresó Trump en la cumbre de Evian, Francia.

La firma del memorando de entendimiento extendería el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán por 60 días y establecería un marco para futuras negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán y otros temas clave.

Los avances en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Al menos tres petroleros iraníes lograron atravesar el bloqueo de la Armada estadounidense en el estrecho de Ormuz el miércoles —el primer envío de este tipo en dos meses— lo que indica un posible avance en la negociación.

El lunes, el vicepresidente JD Vance declaró a CNBC que aún quedan “muchos” detalles por concretar, pero expresó su confianza en que Estados Unidos tiene “todas las de ganar” en las conversaciones posteriores.

Noticia en desarrollo.-

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