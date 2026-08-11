11 de agosto de 2026 Inicio
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Donald Trump bancó a Gianni Infantino en medio del escándalo en la FIFA: "Sería un terrible error reemplazarlo"

El presidente de Estados Unidos salió a respaldar al mandamás suizo tras el duro comunicado conjunto de la UEFA, la Concacaf y la AFC, quienes se mostraron en contra de la propuesta de "privatizar" la Copa del Mundo. "Si se va, los mundiales nunca volverán a ser tan exitosos ni rentables", expresó.

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Hizo el Mundial más rentable de la historia

"Hizo el Mundial más rentable de la historia", destacó Trump sobre Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se metió en el escándalo en la FIFA y respaldó al mandamás de la entidad máxima del fútbol mundial, Gianni Infantino, quien sufrió el rechazo de las principales confederaciones continentales a la “privatización” el Mundial.

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El conflicto se desató cuando las confederaciones de UEFA, Concacaf y AFC difundieran un comunicado en conjunto criticando la conducción de Infantino, reclamaron cambios en la manera de administrar determinados asuntos de la organización y sobre todo dejan en claro su postura en rechazo al proyecto Forward Enterprise.

Contra esos reclamos, Trump se pronunció a través de las redes sociales y consideró que FIFA cometería “un grave error si avanzara con la posibilidad de buscar un nuevo presidente”, mostrando un fuerte respaldo con el dirigente suizo, con quien forjó un gran vincula durante el último Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

En esa línea, el funcionario norteamericano describió a Gianni como “fantástico”, destacando que presidió el Mundial “más exitoso, jamás presentado”. Al mismo tiempo, indicó: “Si él se va, “¡nunca volverá a ser tan exitoso o rentable el Mundial! Gracias por su atención a este asunto”.

La pelea de FIFA y las confederaciones, ¿pone en riesgo la presidencia de Infantino?

El respaldo de Donald Trump a Gianni Infantino llegó después que tres confederaciones continentales como UEFA, Concacaf y AFC difundieron una carta conjunta en la que llamaron a la denominada “familia del fútbol” a acompañar un cambio en la conducción de la FIFA.

En el comunicado dejaron en claro su malestar dentro de una parte de la estructura internacional y profundizó una discusión que puede tener consecuencias políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo.

Pese a que por el momento el suizo no puede acercarse a dichas confederaciones, distintas federaciones de África y Sudamérica mantienen su apoyo al dirigente.

La elección presidencial de FIFA está prevista para marzo de 2027 y será el escenario en el que se definirá el futuro de Infantino.

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