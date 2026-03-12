IR A
Marvel estaría preparando un crossover entre dos personajes que fue furor

La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman superó los 1.300 millones de dólares en recaudación a nivel mundial.

Los planes a futuro de Marvel.

  • El éxito de Deadpool & Wolverine, que superó los 1.300 millones de dólares en taquilla, impulsó a los estudios a apostar por nuevos crossovers de superhéroes.
  • Tras ese fenómeno, Marvel Studios y Sony Pictures analizarían una colaboración para llevar al cine una historia conjunta.
  • El proyecto apuntaría a reunir a Spider-Man y Wolverine, dos personajes que ya compartieron historias en cómics y animaciones.
  • De concretarse, el crossover buscaría repetir el éxito comercial reciente y cumplir uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del universo Marvel.

El fenómeno global de Deadpool & Wolverine marcó un punto de inflexión en el cine de superhéroes al superar los 1.300 millones de dólares en taquilla. El éxito envió un mensaje claro a Disney y Marvel Studios: el público responde con entusiasmo a los crossovers de gran escala. A partir de ese resultado, los estudios comenzaron a analizar nuevas combinaciones de personajes capaces de replicar el impacto logrado por la dupla de Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Este enfoque busca revitalizar el interés en la franquicia con nuevas historias y rostros, superando el desgaste de la saga del multiverso.
En ese contexto, distintas filtraciones señalan una posible colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures para desarrollar una película conjunta entre Spider-Man y Wolverine. Se trata de una de las alianzas más esperadas por los fanáticos del género. Aunque el trepamuros y el mutante de las garras de adamantium compartieron historias en cómics y series animadas, su encuentro en el cine se mantuvo durante años como uno de los grandes deseos del público.

La principal dificultad siempre estuvo en la división de derechos cinematográficos entre estudios, lo que mantuvo a los personajes en universos separados durante mucho tiempo. Sin embargo, tras el éxito de las colaboraciones recientes, la posibilidad de ver a Peter Parker y Logan compartiendo pantalla parece más cercana que nunca. De concretarse, el proyecto buscaría no solo repetir el éxito comercial de sus predecesores, sino también saldar una de las grandes deudas del universo de Marvel en el cine.

Cuál es el crossover que prepara Marvel tras el gran éxito

El arrollador éxito de Deadpool & Wolverine, que superó los 1.300 millones de dólares en taquilla, confirmó que las audiencias globales no solo disfrutan de historias individuales, sino también de grandes crossovers entre personajes icónicos. Ante este fenómeno, Disney y Marvel Studios ya trabajan en nuevas estrategias para replicar el impacto cultural y comercial que logró la dupla de Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

De acuerdo con filtraciones recientes de la industria, el próximo gran objetivo sería una colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures para desarrollar una película conjunta de Spider-Man y Wolverine. El proyecto representaría un hito para el cine de superhéroes, ya que ambos personajes han compartido numerosas historias en los cómics y en producciones animadas, pero su encuentro en la pantalla grande permaneció bloqueado durante décadas por la compleja división de derechos entre estudios.

La intención de este nuevo crossover apunta a superar finalmente esas barreras para ofrecer a los fanáticos un encuentro largamente esperado. Al reunir al trepamuros y al mutante de las garras de adamantium, Marvel no solo buscaría repetir el éxito comercial de sus producciones recientes, sino también fortalecer la narrativa del multiverso que permite este tipo de cruces entre personajes. Con proyectos de este estilo, el estudio apuesta a consolidar una etapa en la que las grandes colaboraciones entre héroes se convierten en el eje central de sus futuras historias en el cine.

