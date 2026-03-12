Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero" El presidente de los EEUU recordó que su país es "el mayor productor de petróleo del mundo", aunque aclaró: "Es de mucho mayor interés impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente". Por + Seguir en







Donald Trump habló sobre el precio del petroleo. Reuters

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró irónico este jueves sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz, que disparó el valor del oro negro en el mundo, al señalar: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero".

Con un mensaje por redes sociales recordó que su país es "el mayor productor de petróleo del mundo", aunque aclaró: "Es de mucho mayor interés impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente".

trump El mensaje del republicano llega en una jornada donde en los mercados el crudo europeo Brent tiene un alza del 8,8% y vuelve a superar los u$s100, mientras que el WTI de EEUU asciende 7,2% hasta los u$s93,63.

La suba ocurre incluso a pesar de que Estados Unidos había anunciado la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica, para intentar estabilizar la oferta global de crudo. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que el proceso de descarga se realizará de forma gradual y se extenderá durante aproximadamente 120 días.