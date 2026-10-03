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Juanita Tinelli presentó a su nueva pareja en redes sociales: de quién se trata

La hija de Marcelo Tinelli confirmó su romance con un joven empresario vinculado al rubro gastronómico. Cuándo comenzaron a salir, cómo se conocieron y qué emprendimientos tiene.

Juanita Tinelli confirmó su romance con Junior Hernández a través de una publicación en sus redes sociales.

Juanita Tinelli confirmó su romance con Junior Hernández a través de una publicación en sus redes sociales.

Instagram
  • Quién es la nueva pareja de Juana Tinelli.
  • A qué se dedica y cuáles son sus emprendimientos.
  • Desde cuándo están juntos.
  • Cómo se conocieron.
  • Dónde llegaron a convivir durante un tiempo.

Juanita Tinelli presentó a su nueva pareja en redes sociales: la influencer confirmó públicamente su romance con un joven empresario vinculado al rubro gastronómico. La modelo compartió una foto junto a él en redes sociales y le dedicó un romántico mensaje por su cumpleaños. de quien se trata

Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar.
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La hija de Marcelo Tinelli publicó una imagen en la que aparece junto a su pareja y escribió: “Feliz cumpleaños, mi Chuno, te elijo todos los días”. Además, arrobó al joven en la publicación y confirmó así una relación que, hasta el momento, se había mantenido con bajo perfil. Según contó la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, la dupla romántica comenzó en mayo aunque ya se conocían desde antes de comenzar la relación.

Quien es la nueva pareja de Juanita Tinelli

La nueva pareja de Juanita Tinelli es Junior Hernández, un joven empresario que desarrolla distintos emprendimientos. La relación fue confirmada por la propia modelo a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a él para saludarlo por su cumpleaños y le dedicó un romántico mensaje.

Según contó la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show, Juanita y Hernández comenzaron a salir en mayo de 2026. La pareja ya se conocía desde antes porque Junior es amigo de una de las mejores amigas de la modelo. El protagonista está vinculado principalmente al rubro gastronómico. De acuerdo con la información difundida en el programa, tiene food trucks en la zona de Tigre y otros emprendimientos comerciales. También estaría relacionado con una marca de electrolitos.

Iglesias contó además que la relación avanzó rápidamente y que ambos llegaron a convivir durante un tiempo en Nordelta, en una propiedad que alquilaban. La periodista también aseguró que Juanita se encuentra muy bien con su nueva pareja y que el vínculo se fue consolidando durante los últimos meses, antes de hacerse público con la publicación en Instagram.

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