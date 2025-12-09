9 de diciembre de 2025 Inicio
Japón retiró la alerta de tsunami, pero aseguraron que podría haber un "megaterremoto"

Luego del sismo de 7,6 que sacudió en norte de Japón y dejó más de 30 heridos, las autoridades emitieron una nueva advertencia. Autoridades subrayaron que podría ser de una escala 8 o mayor.

Puede haber un megaterremoto.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón, el cual dejó 30 heridos, y se activó una alerta de tsunami, la cual fue desactivada horas más tarde. Sin embargo, las autoridades aseguraron que podría haber un megaterremoto en las próximas horas.

El sismo ocurrió a las 11 de la hora local y a unos 71 kilómetros de la costa. Esto obligó a que más de 100 mil personas sean evacuadas. Esto activó automáticamente la alerta de tsunami, pero como se registró que las olas no eran tan altas, se desactivó. Pero la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) indicó que hay posibilidad de que ocurra un “terremoto de gran escala de magnitud 8 o mayor” en Japón, pero estimó un 1% de posibilidad.

“Si bien sigue siendo muy incierto si realmente ocurrirá un gran terremoto, creemos que es esencial tomar medidas de preparación ante desastres bajo el principio de que debemos proteger nuestras propias vidas”, indicaron.

En declaraciones a la prensa local, la primera ministra, Sanae Takaichi, declaró que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente la magnitud de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”, afirmó.

Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.

