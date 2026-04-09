9 de abril de 2026 Inicio
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Una histórica marca de zapatillas dejará de producir en el país y comenzará a importar desde Asia

Tras cuatro décadas de manufactura nacional, John Foos anunció el cierre de su fábrica en Beccar para abaratar costos a través de un nuevo modelo de negocios.

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Otra fábrica que deja de producir en el país.

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La reconocida marca de zapatillas John Foos anunció el cierre definitivo de su planta industrial en la localidad bonaerense de Beccar tras 40 años de actividad productiva.

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La decisión empresarial marca el fin de una etapa y consolida la transición hacia un sistema comercial basado en la importación exclusiva de productos desde Asia.

La firma inició este proceso con anterioridad a través de la compra de piezas en el exterior para su ensamblaje local y evolucionó hasta el actual esquema de producto terminado.

En su época de mayor expansión, las instalaciones operaron a niveles récord con miles de pares fabricados por jornada para abastecer a más de mil puntos de venta en el país.

El esquema importador perjudica a los operarios y al sector local

La nómina laboral sufrió una reducción drástica con el paso del tiempo: de los 400 empleados registrados en 2023, apenas 50 conservan sus puestos en la actualidad.

Los trabajadores damnificados denunciaron que la dirección de la compañía ofrece acuerdos de desvinculación con pagos en cuotas que cubren solo entre el 60 y el 70 por ciento de la indemnización legal.

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