Sergio Massa se reunió con André Janones, el creador del "Ejército de Lula", de cara a la campaña para 2027 El diputado fue uno de los responsables de la remontada del mandatario brasileño para lograr su reelección en el balotaje. El objetivo sería realizar un asesoramiento de cara a la campaña para las elecciones 2027 Por Agregar C5N en









Sergio Massa junto a André Janones. Janones junto a Lula Da Silva.

El diputado federal del PT brasileño André Janones, quien creó el "Ejército de Lula" y fue reconocido como uno de los responsables de la reelección del mandatario Lula Da Silva en el balotaje, se encuentra en Argentina para un encuentro con Sergio Massa. El objetivo sería realizar un asesoramiento de cara a la campaña para las elecciones 2027, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

El protagonismo del legislador fue clave tras la derrota de Lula en primera vuelta, ya que el equipo de comunicación presidencial había sido criticado dentro de la estructura del Partido de los Trabajadores por su estrategia de cara a los comicios: Janones, diputado nacional por Minas Gerais y perteneciente a uno de los partidos aliados al PT (REDE), había considerado la campaña oficialista como "anticuada" y "analógica". Con videos de campaña institucionales y spots tradicionales de TV adaptados para pantallas móviles, el lenguaje estaba alejado del necesario para generar engagement. Y el cambio no tardó en hacerse esperar.

Janones montó un grupo de WhatsApp denominado "Exército do Lula" (Ejército de Lula), a través del cual se ordenaba a la "tropa" para explotar los temas de conversación e intentar adueñarse de la discusión digital. El legislador llegó a convocar más de 10 millones y medio de seguidores para las "misiones": máxima difusión del contenido elegido y convertir hashtags en tendencia, todo coordinado en tiempo real.

La estrategia incluye, además, a quienes no están en el partido. Comunidades de fans de artistas nacionales e internacionales, entre ellas páginas dedicadas a Taylor Swift y BTS, pusieron sus redes a disposición de la campaña. La apuesta tenía un motivo: entre los jóvenes de 16 a 24 años, Datafolha mostraba un empate técnico (36% para Lula y 35% para Flávio) después de haber estado 39% a 29%, y AtlasIntel registraba en marzo un 72,7% de desaprobación al gobierno en esa franja, según un análisis de Poder360 previo a la primera vuelta.