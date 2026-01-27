IR A
IR A

Se hizo esperar: nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa

La modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata celebraron la llegada de su bebé tras una larga espera. Tanto la madre como la pequeña presentan un óptimo estado de salud luego del parto.

Los flamantes papás de Aitana.

Los flamantes papás de Aitana.

Instagram: @camihoms

Camila Homs y José Sosa festejaron como un campeonato de Estudiantes el nacimiento de Aitana, que llegó este martes 27 de enero. La beba nació en el Sanatorio Otamendi luego de que el embarazo superara la semana 40 de gestación.

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance
Te puede interesar:

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

La pequeña se tomó su tiempo para conocer el mundo y generó cierta ansiedad en su mamá durante los últimos días. “Llegando a las 40 semanas, esta niña sigue adentro de mi panza”, expresó la modelo antes de la internación definitiva que derivó en el esperado parto.

Aitana es la tercera hija de Camila, quien ya es madre de Francesca y Bautista, de su relación previa con Rodrigo De Paul. Por su parte, el mediocampista del "León" también completa su tercera paternidad, ya que tiene a las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto de su vínculo con Carolina Alurrande.

Toda la familia permanece en el reconocido centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires a la espera del alta médica oficial. Los seguidores de la pareja celebran la noticia en las redes sociales con mensajes de afecto para los flamantes padres.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

La Tosca, una creación de la línea Casamorati, la elección de la Camila Homs, pertenece a una histórica casa de perfumes italiana. Esta fragancia está inspirada en la memorable ópera de Giacomo Puccini y busca transmitir el dramatismo y la estética artística de los inicios del siglo XX.

cami homs

En su elaboración se perciben notas iniciales de limón y eucalipto, que abren paso a un desarrollo floral protagonizado por violeta y rosa. El fondo almizclado brinda profundidad y carácter, dando como resultado un aroma delicado pero con presencia marcada. Camí Homs señaló su afinidad con este perfume al mostrar el frasco y remarcó que es uno de los que más disfruta usar.

La Tosca se vende en varios tamaños. La presentación de 100 mililitros tiene un valor cercano a los $700 mil. En algunas perfumerías se puede conseguir su versión más pequeña, de 30 mililitros, por un valor de $200 mil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Los flamantes papás de Aitana.

Se hizo esperar: nació Aitana, la hija de Camila Homs y José Sosa

Hace 1 hora
Las autoridades locales advirtieron que el deslizamiento de tierra sigue activo.

Italia: un pueblo quedó al borde del precipicio tras un deslizamiento de tierra

Hace 1 hora
Gran cantidad de bajas de soldados de ambos bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania. 

La cifra de muertos por la guerra Rusia-Ucrania se acerca a los 2 millones, más que Vietnam

Hace 2 horas
Emilia Mernes eliminó un sugestivo video ante las críticas. 

Por las críticas, Emilia Mernes borró un video en el que bailaba en bikini

Hace 3 horas
Salta es uno de los destinos favoritos para los argentinos.

Salta consolida su temporada de verano con festivales, cultura y gastronomía

Hace 3 horas