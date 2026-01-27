¿Se acerca el Día del Juicio Final? Adelantan el Reloj del Fin del Mundo y el apocalipsis está más cerca En 2025, el Boletín de Científicos Atómicos fijó el reloj a 89 segundos de la medianoche, pero este martes avanzó tres segundos más. Los factores que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión fueron el riesgo nuclear, el clima, las enfermedades infecciosas y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Por + Seguir en







¿Cuándo llega el Juicio Final? Adelantan el Reloj del Fin del Mundo y el Apocalipsis está más cerca

Se ajustó nuevamente el Reloj del Fin del Mundo y cada vez está más cerca del Día del Juicio Final. El conteo de un comité de expertos que forman el Boletín de Científicos Atómicos lo situó 85 segundos más cerca de la medianoche. El riesgo nuclear, el clima, las enfermedades infecciosas y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial son algunas de las causas de que la vida esté cada vez más cerca del abismo.

Durante la mañana del martes, un grupo de científicos volvió a mover las manecillas del reloj, Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, anunció: "La humanidad no ha avanzado lo suficiente en la lucha contra los riesgos existenciales que nos amenazan a todos".

Embed - 2026 Doomsday Clock Announcement "El Reloj del Juicio Final es una herramienta para comunicar lo cerca que estamos de destruir el mundo con tecnologías de nuestra propia creación. Los riesgos que enfrentamos por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas son cada vez mayores. Cada segundo cuenta y se nos acaba el tiempo", reflexionó.

Entre los principales factores que nombraron los científicos, se debe al comportamiento de las potencias nucleares Rusia, China y Estados Unidos, sumado al control de armas nucleares, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y las preocupaciones por la inteligencia artificial, entre otros.

El Reloj del Apocalipsis, fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos durante la Guerra Fría en 1947, los encargados de crear las primeras bombas atómicas bajo el "Proyecto Manhatan" y al que pertenecían Albert Einstein y Robert Oppenheimer.