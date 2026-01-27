¿Se acerca el Día del Juicio Final? Adelantan el Reloj del Fin del Mundo y el apocalipsis está más cerca
En 2025, el Boletín de Científicos Atómicos fijó el reloj a 89 segundos de la medianoche, pero este martes avanzó tres segundos más. Los factores que se tuvieron en cuenta para tomar la decisión fueron el riesgo nuclear, el clima, las enfermedades infecciosas y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial.
Se ajustó nuevamente el Reloj del Fin del Mundo y cada vez está más cerca del Día del Juicio Final. El conteo de un comité de expertos que forman el Boletín de Científicos Atómicos lo situó 85 segundos más cerca de la medianoche. El riesgo nuclear, el clima, las enfermedades infecciosas y tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial son algunas de las causas de que la vida esté cada vez más cerca del abismo.
Durante la mañana del martes, un grupo de científicos volvió a mover las manecillas del reloj, Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, anunció: "La humanidad no ha avanzado lo suficiente en la lucha contra los riesgos existenciales que nos amenazan a todos".
"El Reloj del Juicio Final es una herramienta para comunicar lo cerca que estamos de destruir el mundo con tecnologías de nuestra propia creación. Los riesgos que enfrentamos por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas son cada vez mayores. Cada segundo cuenta y se nos acaba el tiempo", reflexionó.
Entre los principales factores que nombraron los científicos, se debe al comportamiento de las potencias nucleares Rusia, China y Estados Unidos, sumado al control de armas nucleares, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y las preocupaciones por la inteligencia artificial, entre otros.
El Reloj del Apocalipsis, fue creado por el Boletín de Científicos Atómicos durante la Guerra Fría en 1947, los encargados de crear las primeras bombas atómicas bajo el "Proyecto Manhatan" y al que pertenecían Albert Einstein y Robert Oppenheimer.
Reloj del Fin del Mundo: cuánto falta para la medianoche
2026: Faltan 85 segundos para la medianoche
2025: Faltan 89 segundos para la medianoche
2023: Faltan 90 segundos para la medianoche
2020: Son 100 segundos para la medianoche
2018: Faltan 2 minutos para la medianoche
2017: Faltan dos minutos y medio para la medianoche
2015: Faltan 3 minutos para la medianoche
¿Qué es el reloj del Juicio Final?
El Reloj del Juicio Final es una metáfora que advierte al público sobre lo cerca que la humanidad está de destruir el mundo con tecnologías peligrosas. Es un recordatorio de los peligros que los líderes y ciudadanos deben abordar si quieren sobrevivir en el planeta
Cuando se creó el Reloj del Juicio Final en 1947, el mayor peligro para la humanidad provenía de las armas nucleares, en particular de la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética se encaminaran hacia una carrera armamentística nuclear. El Boletín consideró por primera vez en 2007 las posibles perturbaciones catastróficas derivadas del cambio climático en sus deliberaciones sobre la puesta en hora.
