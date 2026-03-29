Italia le reclamó a Israel por impedir la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro: "Es una ofensa"

El canciller italiano llamó al embajador israelí en Roma para pedirle explicaciones por la decisión ya que la consideró "inaceptable". La justificación de Israel es la seguridad por la guerra con Irán.

El canciller italiano, Antonio Tajani , consideró "inaceptable" y "una ofensa" que, por primera vez en siglos, Israel impidiera la celebración de la misa del Domingo de Ramos en la basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. A raíz de esta decisión, convocó al embajador israelí en Roma al Ministerio de Asuntos Exteriores para "solicitar aclaraciones".

El líder supremo de Irán le agradeció a Irak por su apoyo "frente a la agresión" de Estados Unidos e Israel

"Es inaceptable haberles impedido entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro. Por primera vez la policía israelí ha negado a los líderes de la Iglesia católica la posibilidad de celebrar la Misa del Domingo de Ramos en uno de los lugares más sagrados para millones de fieles del mundo", advirtió el funcionario de Italia este domingo en X.

Tajani señaló: "El Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado para la cristiandad y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados ".

El patriarca latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa , y el custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo , fueron interceptados en el trayecto, mientras se desplazaban de manera privada y sin formar parte de una procesión o acto litúrgico público. Como consecuencia, debieron regresar sin poder oficiar la ceremonia, según un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa.

La justificación de Israel fue que los lugares sagrados de la ciudad están cerrados desde el inicio de la guerra con Irán y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que "no hubo mala intención alguna" en la medida. Asimismo, Israel se encuentra en guerra con Líbano para ocupar el sur de ese país.

"Irán ha atacado repetidamente con misiles balísticos los lugares sagrados de las tres religiones monoteístas en Jerusalén", advirtió Netanyahu en X y afirmó que autorizó las celebraciones en el Santo Sepulcro, pese a su "preocupación" por la vida del cardenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netanyahu/status/2038363314732867896&partner=&hide_thread=false I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - (@netanyahu) March 29, 2026

El primer ministro aseguró: "Tan pronto como me enteré del incidente con el Cardenal Pizzaballa, instruí a las autoridades para que permitieran al Patriarca celebrar los servicios religiosos como él deseara".

Pizzaballa explicó a TV2000 que no habían solicitado "nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro".

La protesta de Italia por la "protección de la libertad de religión"

El jefe de la diplomacia italiana también adelantó que instó al embajador italiano en Tel Aviv a expresar "la protesta del Gobierno y expresar la posición italiana de protección, en cualquier circunstancia, de la libertad de religión".

El gobierno de Giorgia Meloni también consideró este hecho "una ofensa". "El Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar sagrado para la cristiandad y, como tal, debe preservarse y protegerse para la celebración de los ritos sagrados", expresó en un comunicado.

"Impedir la entrada al Patriarca de Jerusalén y al Custodio de Tierra Santa, además en una solemnidad fundamental para la fe como es el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconozca la libertad religiosa", concluyó la gestión italiana en el comunicado.