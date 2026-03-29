29 de marzo de 2026 Inicio
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Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

El Patriarcado Latino y la Custodia de Tierra Santa calificaron el hecho como “grave” y cuestionaron la medida por afectar la libertad de culto. Líderes europeos repudiaron la situación.

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Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro
Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

La Policía de Israel impidió este domingo el ingreso a la basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, al patriarca latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, cuando se dirigían a celebrar la misa de Domingo de Ramos, según denunciaron autoridades eclesiásticas.

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De acuerdo con un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, ambos fueron interceptados en el trayecto, mientras se desplazaban de manera privada y sin formar parte de una procesión o acto litúrgico público. Como consecuencia, debieron regresar sin poder oficiar la ceremonia.

Las instituciones religiosas señalaron que se trata de un hecho inédito y advirtieron que, por primera vez en siglos, los máximos responsables de la Iglesia católica en la región no pudieron celebrar la liturgia en uno de los sitios más emblemáticos del cristianismo. En ese marco, consideraron la decisión como “grave” y sostuvieron que desconoce la relevancia espiritual del lugar para fieles de todo el mundo.

Además, remarcaron que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente han acatado las restricciones vigentes, incluyendo la suspensión de actividades públicas y la implementación de celebraciones con acceso limitado o transmisión remota. En ese contexto, calificaron la prohibición como una medida “desproporcionada” y contraria a los principios de libertad religiosa y respeto del status quo en los Lugares Santos.

El episodio generó repercusiones a nivel internacional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su respaldo a las autoridades eclesiásticas afectadas y calificó lo ocurrido como una “ofensa” no solo para los creyentes, sino para quienes defienden la libertad de culto. En la misma línea, el canciller italiano, Antonio Tajani, consideró el hecho “inaceptable” y anticipó que convocará al embajador de Israel para solicitar explicaciones.

También se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien manifestó su apoyo al patriarca latino y a los cristianos de Tierra Santa. A través de redes sociales, condenó la decisión de las fuerzas de seguridad israelíes y advirtió sobre lo que definió como reiteradas vulneraciones al estatuto de los lugares sagrados en Jerusalén.

Por su parte, el papa León XIV afirmó que, en el inicio de la Semana Santa, la Iglesia acompaña especialmente a los cristianos de Oriente Medio, muchos de los cuales —señaló— no pueden celebrar plenamente estas fechas debido al impacto del conflicto en la región.

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