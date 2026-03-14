14 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Italia le cierra la puerta a millones de descendientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

El Tribunal Constitucional de Italia se dictó a favor del Gobierno y la ley que promulgó en 2025, que restringía la ciudadanía a quienes habían nacido en el extranjero.

Por
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos Redes Sociales
Trump continúa con las amenazas.
Te puede interesar:

Trump instó a otros países a enviar barcos al estrecho de Ormuz y advirtió que "EEUU bombardeará sin cesar"

Hasta el momento, la ley permitía que descendientes de italianos de tercera o cuarta generación pudieran gestionar su ciudadanía en base al principio de ius sanguinis. Sin embargo, ahora, con esta nueva decisión del gobierno del país europeo, el panorama cambió radicalmente.

Con la nueva normativa, aquellos que tengan la intención de solicitar la ciudadanía podrán ser solo los descendientes de primera o segunda generación, quienes tendrán la posibilidad de iniciar el trámite de forma directa. Esta reforma afecta a miles de argentinos, que, hasta 2024, obtuvieron la nacionalidad italiana bajo el derecho de sangre.

Pasaporte italiano

Bajo las reglas que existían hasta ahora, cualquier persona que podía probar que tuvo un ancestro italiano vivo después del 17 de marzo de 1861, podía solicitar la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional emitió un comunicado donde declaró "parcialmente infundadas e inadmisibles las cuestiones de legitimidad constitucional planteadas por el tribunal de Turín".

En diálogo con CNN, uno de los abogados que se presentó en el caso contra la nueva ley aseguró que "fue una intervención extremadamente clara y severa, por lo que tenía la esperanza de que se considerara una violación de algunos puntos constitucionales, pero el tribunal no lo reconoció".

Qué dice el decreto que modifica el acceso a la ciudadanía italiana

El texto inicial propuesto por el Gobierno establecía un límite generacional para la transmisión de la ciudadanía por derecho de sangre: solo podrían solicitar la ciudadanía aquellos que tuvieran a uno de sus padres o abuelos nacidos en Italia.

Sin embargo, una enmienda aprobada por la Comisión de Constitución del Senado eliminó la mención del lugar de nacimiento del antepasado, aunque impuso otro requisito: la ciudadanía solo puede ser reconocida a quien tenga un antepasado de primer grado (padre o madre) o de segundo grado (abuelo o abuela) que tenga o tuviera, al momento de la muerte, exclusivamente ciudadanía italiana.

De esta manera, la medida introduce el principio fundamental de que la ciudadanía no se transmite automáticamente a quienes nacieron en el extranjero y poseen otra ciudadanía. También impide el reconocimiento de la misma ciudadanía también a quienes nacieron en el extranjero antes de que la propia medida entrara en vigor

El gobierno italiano resolvió limitar el acceso al reconocimiento por linaje, en un intento por ordenar el sistema administrativo y responder a razones de seguridad. La iniciativa plantea condiciones más estrictas para quienes aspiraban a iniciar el trámite con base en vínculos familiares lejanos.

Noticias relacionadas

La historia Richard generó un gran impacto en redes sociales. 

Campaña solidaria para ayudar a un jubilado: juntó medio millón de dólares

El momento en el que una de las torres se desploma.

Impactante video en España: se derrumbó la torre del histórico Castillo de Escalona de Toledo

Kratz elogió el trabajo de Estados Unidos e Israel. 

Israel aseguró que la guerra con Irán entró en una "fase decisiva"

Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak.

Ataque a la embajada de EEUU en Bagdad: impactó un misil

La isla Kharg, frente a la costa de Irán.

Por qué el ataque a la isla de Kharg puede hacer tambalear el mercado mundial de petróleo

El expresidente de Brasil tiene 70 años.

Bolsonaro fue internado en terapia intensiva tras ser diagnosticado con bronconeumonía

Rating Cero

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix
play

Esta película sorprendió a todo el mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: cómo se llama

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Pia Slapka confirmó su separación de Daniel Gabrielli

Ozuna lanzó nuevo videoclip: Una aventura.
play

Ozuna lanzó nuevo videoclip y volvió al sonido que lo convirtió en una estrella del reguetón

Creo que el cine necesita una industria robusta, sentenció el reconocido productor.

Axel Kuschevatzky, sobre la situación del cine argentino: "Me duele como espectador y como cineasta"

Ian Lucas dijo que la diferencia de edad le pesó al momento de vincularse con Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó por que no se enamoró de Evangelina Anderson: el escandaloso motivo

últimas noticias

El complicado momento que vivió un ex participante de GH.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Hace 17 minutos
Adorni brindó una entrevista a Forbes Argentina. 

Adorni, tras la polémica por el viaje con su esposa: "No creo que me vuelva a acompañar, es exponerse"

Hace 1 hora
Italia le cierra la puerta a millones de descedientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Italia le cierra la puerta a millones de descendientes: la mala noticia que afecta a miles de argentinos

Hace 1 hora
Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme reveló importantes detalles sobre la ampliación de La Bombonera

Hace 2 horas
Raúl Ceballos fue víctima de la última dictadura militar. 

Quién era Raúl Ceballos, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Hace 2 horas