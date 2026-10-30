Italia: fuerte represión policial a manifestantes contra el gobierno de Giorgia Meloni

Estudiantes, trabajadores y agricultores protagonizaron una huelga general en Italia contra las medidas económicas de Giorgia Meloni, y fueron reprimidos con carros hidrantes y bastones en Roma y Turín.

Estudiantes, trabajadores e integrantes de los sectores productivos de Italia se manifestaron contra las políticas del gobierno de Giorgia Meloni y generaron una ola de disturbios que terminó con una violenta represión policial.

La protesta de este viernes se dio en medio de una huelga general del sindicato Unione Sindacale di Base (USB) en rechazo a las medidas económicas de la primera ministra; se llevó adelante en distintas ciudades y derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Roma y Turín.

Las movilizaciones estuvieron protagonizadas principalmente por estudiantes secundarios, trabajadores de los sectores públicos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Se sumaron los camioneros , agricultores y taxistas, que en las últimas semanas fueron afectados por la suba del combustible, quienes también cuestionaron el aumento de los gastos en defensa.

La Policía de Italia reprimió las masivas movilizaciones a lo largo del país contra las medidas económicas de Meloni, especialmente en las ciudades de Roma y Turín.

Las fuerzas de seguridad usaron carros hidrantes y bastones para frenar las marchas hacia sedes oficiales del Gobierno. En la capital italiana, actuaron cuando una columna intentó romper el cerco policial desplegado en los puentes del río Tíber para marchar hacia el Palacio Chigi y la Cámara de Diputados.

La tensión aumentó cuando una columna de activistas del barrio de Trastevere quiso avanzar hacia el Parlamento. Mientras, muchos jóvenes respondieron arrojando botellas, volcando contenedores de basura e incendiando uno de ellos hacia el final de la marcha. En Turín, los uniformados evitaron que la multitud tomara la sede de la prefectura local.

El reclamo de los sindicalistas

El portavoz y dirigente de la Unione Sindacale di Base (USB), Stefano De Angelis, aseguró sobre las manifestaciones multitudinarias en Italia que hubo más de un millón y medio de personas participando en las protestas celebradas en todo el país.

"Se han movilizado trabajadores, sectores populares, sin hogar y productores agrícolas contra la crisis económica que este Gobierno nos está imponiendo para financiar el rearme y los gastos militares que no tienen nada que ver con los intereses de la población", aseguró a la prensa local.

"Esta manifestación no termina aquí. Seguiremos con la movilización hasta el domingo, cuando en esta plaza, bajo el Coliseo, celebraremos una gran asamblea nacional a la que acudirán representantes de todas las movilizaciones que hoy se han producido en el país", advirtieron desde la organización.