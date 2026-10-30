30 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Italia: fuerte represión policial a manifestantes contra el gobierno de Giorgia Meloni

Estudiantes, trabajadores y agricultores protagonizaron una huelga general en Italia contra las medidas económicas de Giorgia Meloni, y fueron reprimidos con carros hidrantes y bastones en Roma y Turín.

Por
Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia.

Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia.

Agencia NA (Xinhua)
Te puede interesar:

Piazza reveló que es amigo del argentino desaparecido tras el choque de trenes en España

La protesta de este viernes se dio en medio de una huelga general del sindicato Unione Sindacale di Base (USB) en rechazo a las medidas económicas de la primera ministra; se llevó adelante en distintas ciudades y derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Roma y Turín.

Las movilizaciones estuvieron protagonizadas principalmente por estudiantes secundarios, trabajadores de los sectores públicos y organizaciones por el derecho a la vivienda.

Se sumaron los camioneros, agricultores y taxistas, que en las últimas semanas fueron afectados por la suba del combustible, quienes también cuestionaron el aumento de los gastos en defensa.

Represión en Roma y Turín

La Policía de Italia reprimió las masivas movilizaciones a lo largo del país contra las medidas económicas de Meloni, especialmente en las ciudades de Roma y Turín.

Las fuerzas de seguridad usaron carros hidrantes y bastones para frenar las marchas hacia sedes oficiales del Gobierno. En la capital italiana, actuaron cuando una columna intentó romper el cerco policial desplegado en los puentes del río Tíber para marchar hacia el Palacio Chigi y la Cámara de Diputados.

La tensión aumentó cuando una columna de activistas del barrio de Trastevere quiso avanzar hacia el Parlamento. Mientras, muchos jóvenes respondieron arrojando botellas, volcando contenedores de basura e incendiando uno de ellos hacia el final de la marcha. En Turín, los uniformados evitaron que la multitud tomara la sede de la prefectura local.

El reclamo de los sindicalistas

El portavoz y dirigente de la Unione Sindacale di Base (USB), Stefano De Angelis, aseguró sobre las manifestaciones multitudinarias en Italia que hubo más de un millón y medio de personas participando en las protestas celebradas en todo el país.

"Se han movilizado trabajadores, sectores populares, sin hogar y productores agrícolas contra la crisis económica que este Gobierno nos está imponiendo para financiar el rearme y los gastos militares que no tienen nada que ver con los intereses de la población", aseguró a la prensa local.

"Esta manifestación no termina aquí. Seguiremos con la movilización hasta el domingo, cuando en esta plaza, bajo el Coliseo, celebraremos una gran asamblea nacional a la que acudirán representantes de todas las movilizaciones que hoy se han producido en el país", advirtieron desde la organización.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el exjefe militar que desafía a Benjamin Netanyahu

El argentino de 65 años sigue en carrera por la Secretaría de la ONU.

Grossi quedó segundo en una nueva votación y se consolida como candidato a la Secretaría General de la ONU

¡Rama, renuncia!, exigieron los diputados de la oposición.

Caos en el Parlamento de Albania: lanzaron bengalas y bombas de humo contra el primer ministro

Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil.

Los aliados de Flávio Bolsonaro rechazaron la denuncia de fraude electoral: "Hay que respetar el resultado"

El servicio se detuvo durante varios minutos por el accidente.

A un día del trágico choque de trenes en España, otra unidad ferroviaria quedó atrapada en un túnel

Agustín Randazzo viajaba en el vagón N°8 del tren que iba de Madrid a Sevilla. Es buscado 

Tragedia ferroviaria en España: quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

Rating Cero

Moria Casán no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras.

Moria Casán rompió en llanto en vivo tras una inesperada conexión de una médium con su padre: "Vení a protegerme"

Mauro Icardi sin filtto sobre su futuro profesional y sentimental

Mauro Icardi sin filtro: explicó por qué está sin club, se refirió a su divorcio con Wanda Nara y su romance con la China Suárez

El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.

Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

Moria Casán opinó sobre Virginia Gallardo luego de que celebrara la condena a Lotocki.
play

Moria Casán desató la polémica por sus filosos comentarios sobre Virginia Gallardo tras celebrar la condena a Lotocki

La influencer se mostró conmovida por la situación de su mascota.

Jimena Barón apareció en redes con un llanto desconsolado: qué pasó

Un nuevo encontronazo causó polémica en el programa de televisión.

"Cierren el pico": un participante reaccionó feo ante la corrección del jurado de MasterChef

últimas noticias

Gabriele Mini en el Alpine de Colapinto, en la primera práctica.

Colapinto terminó 16º en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

Hace 24 minutos
Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país rozó los 800 puntos y cayeron acciones y bonos

Hace 38 minutos
César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: criticó al Gobierno y denunció "destrato"

Hace 41 minutos
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el exjefe militar que desafía a Benjamin Netanyahu

Hace 51 minutos
Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia.

Italia: fuerte represión policial a manifestantes contra el gobierno de Meloni

Hace 1 hora