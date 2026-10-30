30 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el exjefe militar que desafía a Benjamin Netanyahu

El resultado electoral dejó en suspenso la continuidad del gobierno y abrió una pulseada por el poder. En ese escenario, una figura con trayectoria en las Fuerzas de Defensa y experiencia en el gabinete de guerra se convierte en la principal alternativa opositora.

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Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

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Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y líder del partido Yashar, quedó posicionado como principal adversario de Benjamín Netanyahu en las elecciones de esta semana en Israel, donde presentó su trayectoria militar como respaldo para intentar conducir el próximo gobierno con apoyo parlamentario.

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Nacido en Tiberíades en 1960 y criado en Eilat, se incorporó a la brigada Golani en 1978. Durante 41 años ocupó distintos cargos de conducción, entre ellos la jefatura del Comando Norte y la subjefatura del Estado Mayor, hasta convertirse en 2015 en el vigésimo primer jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa.

Su paso por la cúpula castrense coincidió con operaciones militares en distintos frentes y con el desarrollo de planes para reforzar las capacidades terrestres, aéreas, navales y de inteligencia, mientras que su experiencia en la frontera norte y en Cisjordania lo consolidó como una figura reconocida del aparato de seguridad.

Gadi Eisenkot, el candidato del partido Yashar y principal oponente de Benjamin Netanyahu en las elecciones de Israel.

Gadi Eisenkot, el candidato del partido Yashar y principal oponente de Benjamin Netanyahu en las elecciones de Israel.

Su desembarco en la política ocurrió en 2022, cuando ingresó a la Knéset como parte de Unidad Nacional, el espacio de centroderecha liderado por Benny Gantz. Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, se incorporó al gabinete de guerra del gobierno de Netanyahu como ministro sin cartera y observador.

Durante la guerra perdió a su hijo Gal y a sus sobrinos Maor Cohen-Eisenkot y Yogev Pazi, muertos en Gaza entre 2023 y 2024, y en junio de 2024 abandonó el gabinete junto con Gantz por diferencias sobre la conducción del conflicto, antes de romper con Unidad Nacional y fundar Yashar en septiembre de 2025.

Cómo quedó el escrutinio en Israel y qué papel pueden tener los partidos árabes

El recuento de las elecciones del 27 de octubre ya concluyó y dejó al bloque encabezado por Netanyahu con 53 bancas, frente a las 48 de la oposición que lidera Eisenkot. Las dos fuerzas árabes sumaron 19 escaños, pero los resultados todavía deben atravesar la certificación formal correspondiente.

La Lista Conjunta obtuvo 11 representantes y Ra'am consiguió ocho, por lo que ambos espacios reúnen más bancas que la diferencia entre los dos bloques principales y, en términos aritméticos, su respaldo podría permitir que la oposición alcance una mayoría de 67 escaños, aunque ese acuerdo todavía no está asegurado.

Las filas en los establecimientos de votación en Israel, durante el 27 de octubre.

Las filas en los establecimientos de votación en Israel, durante el 27 de octubre.

El acercamiento enfrenta resistencias dentro de la propia oposición: dirigentes como Avigdor Lieberman descartaron acuerdos con esos espacios, mientras Eisenkot dijo que solo aceptaría socios que reconozcan a Israel como Estado judío y democrático y respalden los valores de su Declaración de Independencia. Netanyahu también rechazó cualquier entendimiento con las listas árabes.

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