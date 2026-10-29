29 de octubre de 2026 Inicio
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Caos en el Parlamento de Albania: lanzaron bengalas y bombas de humo contra el primer ministro

Los legisladores opositores interrumpieron una sesión este jueves en Tirana para exigir la renuncia de Edi Rama. Acusan al mandatario de ignorar las masivas protestas estudiantiles y antigubernamentales que sacuden al país desde el mes de octubre.

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¡Rama

"¡Rama, renuncia!", exigieron los diputados de la oposición.

Legisladores de la oposición en el Parlamento de Albania interrumpieron este jueves una sesión ordinaria en Tirana con lanzamientos de bengalas y bombas de humo, como medida de reclamo por la indiferencia del primer ministro, Edi Rama, ante las recientes manifestaciones ciudadanas.

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Los diputados opositores atacaron al jefe de Estado con botellas de agua y con golpes sobre los escritorios del recinto. Durante la ofensiva, los parlamentarios corearon la consigna "¡Rama, renuncia!" frente al líder del Ejecutivo.

Reunidos en el estrado del hemiciclo, los representantes exhibieron fotografías de manifestantes heridos por la acción policial. También mostraron pancartas con mensajes de apoyo directo a las protestas estudiantiles.

Belind Kellici, vicepresidente del Partido Democrático, principal fuerza opositora, aseguró que Rama y los legisladores del Partido Socialista intentan avanzar con su agenda con total normalidad. El dirigente calificó esta postura como un "intento deliberado de negar la profunda crisis del país".

Las movilizaciones ciudadanas en Albania profundizan los enfrentamientos callejeros

Desde mediados de octubre, los estudiantes toman las calles para exigir un mayor apoyo a la educación. Estas concentraciones masivas renovaron además los antiguos reclamos sociales para forzar la dimisión del primer ministro.

Los manifestantes se enfrentan de forma regular con los efectivos de la policía local en la vía pública. Estos choques incluyen diversos ataques directos contra los edificios gubernamentales de la capital.

Los reportes sanitarios y de seguridad confirman que más de 350 personas resultaron heridas a causa de la violencia, entre ellas numerosos agentes policiales. Asimismo, las autoridades detuvieron a decenas de activistas por los sucesivos disturbios.

Los altercados dentro del recinto parlamentario no constituyen un hecho aislado en el país. La semana pasada los políticos de la oposición interrumpieron una votación con un enfrentamiento directo, mientras que en al menos dos ocasiones previas los diputados encendieron bengalas dentro de la cámara legislativa.

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