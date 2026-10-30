Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: criticó al Gobierno y denunció "destrato" En medio de la crisis en el sector científico, César Lencina abandonó la cartera que conduce Adriana Baravalle solo un mes después de asumir su cargo. Sostuvo que enfrentó "dificultades persistentes" y cuestionó la "falta de soporte institucional". Por Agregar C5N en









César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Lencina, renunció a su cargo este jueves con fuertes críticas al Gobierno y al manejo del área en medio de la crisis que atraviesa el sector a nivel nacional. En particular, denunció "dificultades persistentes" para desempeñar sus tareas y "situaciones de destrato y desconsideración".

Lencina, que había asumido el 22 de septiembre pasado y duró poco más de un mes en el puesto, presentó su renuncia formal a través de una dura carta dirigida a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Fundamentó su decisión en "las dificultades persistentes que me han impedido llevar a cabo las funciones correspondientes a mi cargo de manera adecuada" y denunció "la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión".

Añadió que a todo lo anterior se sumaron "situaciones de destrato y desconsideración de su parte (por Baravalle) hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones, y que por la naturaleza de mi formación constituye un área donde poseo vasta experiencia en liderazgo de equipos".

"Es por ello, y con la firme convicción que el objetivo prioritario es garantizar que la gestión del área pueda avanzar y tener la continuidad que requiere, considero que lo más oportuno es dar un paso al costado para permitir una nueva dinámica de trabajo que contribuya al cumplimiento de la misión del organismo", concluyó.