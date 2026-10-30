30 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: criticó al Gobierno y denunció "destrato"

En medio de la crisis en el sector científico, César Lencina abandonó la cartera que conduce Adriana Baravalle solo un mes después de asumir su cargo. Sostuvo que enfrentó "dificultades persistentes" y cuestionó la "falta de soporte institucional".

Por
César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

El subsecretario de Ciencia y Tecnología, César Lencina, renunció a su cargo este jueves con fuertes críticas al Gobierno y al manejo del área en medio de la crisis que atraviesa el sector a nivel nacional. En particular, denunció "dificultades persistentes" para desempeñar sus tareas y "situaciones de destrato y desconsideración".

Rinconraptor pipoae. 
Te puede interesar:

Conocé al nuevo dinosaurio argentino carnívoro Rinconraptor pipoae: vivió hace 86 millones de años

Lencina, que había asumido el 22 de septiembre pasado y duró poco más de un mes en el puesto, presentó su renuncia formal a través de una dura carta dirigida a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, con copia al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Fundamentó su decisión en "las dificultades persistentes que me han impedido llevar a cabo las funciones correspondientes a mi cargo de manera adecuada" y denunció "la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión".

Añadió que a todo lo anterior se sumaron "situaciones de destrato y desconsideración de su parte (por Baravalle) hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones, y que por la naturaleza de mi formación constituye un área donde poseo vasta experiencia en liderazgo de equipos".

"Es por ello, y con la firme convicción que el objetivo prioritario es garantizar que la gestión del área pueda avanzar y tener la continuidad que requiere, considero que lo más oportuno es dar un paso al costado para permitir una nueva dinámica de trabajo que contribuya al cumplimiento de la misión del organismo", concluyó.

Lencina había llegado a la subsecretaría después de una larga trayectoria como comodoro de la Fuerza Aérea, y también contaba con experiencia en tareas de investigación en la Antártida. En ese momento reemplazó a José Luis Acevedo, un funcionario de confianza de Santilli; Baravalle había asumido como secretaria apenas un mes antes, el 13 de agosto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se anticipan sequías, olas de calor y pérdidas económicas.

El impacto en Argentina del cambio climático potenciado por El Niño: olas de calor, sequías y pérdidas económicas

Los bioactuadores inventados por el equipo del Laboratorio de Robótica Blanda de la ETH en Zúrich, Suiza.
play

Inventaron robots con tejido vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

play

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en la NASA: "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial"

Menéndez y Quintela debatieron y aportaron propuestas para la Argentina.

El intendente Gustavo Menéndez recibió en Merlo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

El plenario de cancilleres del G20 terminará el sábado. 

En medio de la tensión por Flávio Bolsonaro, Quirno compartió una reunión del G20 con el canciller de Brasil

Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983 en la Plaza de Mayo.

El Gobierno bonaerense declaró el 2027 como el Año del Centenario de Raúl Alfonsín

Rating Cero

Moria Casán no pudo contener la emoción al recordar a su padre, Juan Casanova, a quien le dedicó unas sentidas palabras.

Moria Casán rompió en llanto en vivo tras una inesperada conexión de una médium con su padre: "Vení a protegerme"

Mauro Icardi sin filtto sobre su futuro profesional y sentimental

Mauro Icardi sin filtro: explicó por qué está sin club, se refirió a su divorcio con Wanda Nara y su romance con la China Suárez

El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.

Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

Moria Casán opinó sobre Virginia Gallardo luego de que celebrara la condena a Lotocki.
play

Moria Casán desató la polémica por sus filosos comentarios sobre Virginia Gallardo tras celebrar la condena a Lotocki

La influencer se mostró conmovida por la situación de su mascota.

Jimena Barón apareció en redes con un llanto desconsolado: qué pasó

Un nuevo encontronazo causó polémica en el programa de televisión.

"Cierren el pico": un participante reaccionó feo ante la corrección del jurado de MasterChef

últimas noticias

Gabriele Mini en el Alpine de Colapinto, en la primera práctica.

Colapinto terminó 16º en el segundo entrenamiento del GP de México de la Fórmula 1

Hace 30 minutos
Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país rozó los 800 puntos y cayeron acciones y bonos

Hace 44 minutos
César Lencina había asumido como subsecretario el 22 de septiembre pasado.

Renunció el subsecretario de Ciencia y Tecnología: criticó al Gobierno y denunció "destrato"

Hace 47 minutos
Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu. 

Elecciones en Israel: quién es Gadi Eisenkot, el exjefe militar que desafía a Benjamin Netanyahu

Hace 57 minutos
Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia.

Italia: fuerte represión policial a manifestantes contra el gobierno de Meloni

Hace 1 hora