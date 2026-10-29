29 de octubre de 2026 Inicio
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Los aliados de Flávio Bolsonaro rechazaron la denuncia de fraude electoral: "Hay que respetar el resultado"

Los partidos cercanos al excandidato a presidente de Brasil cuestionaron sus reclamos tras la derrota con Lula da Silva, mientras el referente derechista permanece en Estados Unidos.

Por
Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil.

Flávio Bolsonaro se fue de Brasil tras perder las elecciones presidenciales.
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El gobernador reelecto de San Pablo y figura del bolsonarismo, Tarcísio de Freitas, reconoció la victoria de Lula en los comicios del domingo y remarcó que "es preciso respetar el resultado de las elecciones del domingo". Además, el presidente del Partido Liberal también cuestionaron la publicación y subrayó que "no le gustó", mientras que el espacio Unión Brasil remarcó que los comicios se llevaron adelante con "total normalidad".

La reacción de los espacios cercanos al hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ocurrió después de que el senador federal afirmara en su texto que se trata del "presidente electo" del país vecino, aunque luego se rectificó y se definió como "líder de Brasil". En la primera versión, denunció que los comicios habían sido robados por una supuesta organización criminal, sin presentar pruebas que respaldaran esas afirmaciones, antes de borrar el comunicado de su cuenta oficial de X y publicar otra carta.

Flávio Bolsonaro y la desazón tras la derrota en las urnas de Brasil.

Flávio Bolsonaro y la desazón tras la derrota en las urnas de Brasil.

El cambio fue puntual: en el nuevo texto, Bolsonaro sustituyó la frase "soy el presidente electo" por una formulación que lo presenta como "líder de Brasil". El resto de la carta mantuvo las críticas al sistema político y judicial brasileño, al que responsabilizó por una persecución contra él y su entorno.

En tanto, desde Estados Unidos, Flávio intentó presentar su salida de Brasil como una decisión necesaria para ejercer la conducción opositora y no como una fuga. En el manifiesto, también agradeció al presidente Javier Milei y a Donald Trump por el respaldo, y prometió representar a los brasileños que, según él, no pueden expresarse libremente.

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A pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó preservar las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, inmediaciones y de la pista de despegue y aterrizaje, además de requerir informes a Cancillería y a la Dirección Nacional de Migraciones.

La medida apunta a reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si hubo intervención de funcionarios argentinos para facilitar su salida del país, así como determinar si esa eventual intervención respondió a un requerimiento formal.

La preservación de las imágenes de seguridad aparece como uno de los puntos centrales de las primeras diligencias: permitirá contar con registros de lo ocurrido en el aeropuerto y evitar que se pierda material que podría resultar relevante para esclarecer las circunstancias del viaje.

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